Зарплаты обычных украинцев в разы меньше, чем у чиновников: где на госслужбе платят больше всего

По результатам 2024 года средняя зарплата украинских чиновников в центральных государственных органах составила 54,4 тыс. гривен, что в два раза больше, чем заложено в Государственном бюджете на 2025 год. За год выплаты госслужащим выросли почти на 41% – с 38,6 тыс. в январе до 62 тыс. гривен в декабре

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Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов. В то же время, в принятом Верховной Радой и подписанном президентом законе о Госбюджете на следующий год ожидается, что средняя зарплата в 2025 году вырастет до 24,4 тыс. грн в месяц. То есть даже в случае достижения целевого показателя украинцы будут получать в среднем в 2,2 раза меньше, чем чиновники в 2024 году.

Впрочем, следует отметить, что средние и более высокие зарплаты получают уровня работника патронатной службы и выше, в частности руководители структурных подразделений и руководящий состав учреждений. А специалистам и остальным рабочим платят меньше среднего. В целом, самые высокие средние зарплаты в 2024 году получали служащие таких учреждений:

Антимонопольный комитет – 91,7 тыс. грн;

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – 90,4 тыс. грн;

Министерство цифровой трансформации Украины – 71,2 тыс. грн;

Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета – 68,9 тыс. грн;

Аппарат Верховной рады – 67,5 тыс. грн;

Министерство юстиции – 66,8 тыс. грн;

Секретариат Кабинета министров – 66,6 тыс. грн;

Центральная избирательная комиссия – 65,4 тыс. грн;

Национальное агентство по предотвращению коррупции – 64,1 тыс. грн;

Министерство финансов – 63,8 тыс. грн.

Впрочем, зарплаты руководства государственных структур в разы выше средних. К примеру, в конце года руководящему составу Государственной службы экспортного контроля выплатили более 370 тыс. гривен, что более чем в 5 раз больше, чем в начале года. В декабре вообще зарплаты в госсекторе сильно выросли, что объясняется выплатой годовых премий. Но самую большую за год среднюю зарплату все же получили руководители НКРЭКУ – 280 тыс. гривен.

В то же время, в десятках государственных учреждений платят заметно меньше среднего. В 2024 году наименьшие средние выплаты получали работники следующих государственных структур:

Национальная служба посредничества и примирения – 33,1 тыс. грн;

Государственная инспекция энергетического надзора – 37,2 тыс. грн;

Государственная служба статистики – 38,7 тыс. грн;

Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры – 39,4 тыс. грн;

Государственное агентство лесных ресурсов – 39,4 тыс. грн.

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