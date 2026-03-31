Зарплаты украинцев существенно выросли, но есть нюанс: кому и за что готовы платить рекордные суммы

В феврале 2026 года средняя зарплата в Украине выросла до 28 321 грн (+22,4% за год), однако наибольшие доходы сосредоточены в Киеве и ІТ-секторе, тогда как другие регионы и креативные отрасли существенно отстают. Несмотря на положительную динамику, темпы роста постепенно замедляются, а неравенство в доходах остается ключевой проблемой рынка труда.

Об этом сообщила Государственная служба статистика. Традиционно самые высокие зарплаты сосредоточены в столице, там средний уровень оплаты труда достиг 45 651 грн, что почти вдвое превышает общеукраинский показатель.

Высокие доходы также зафиксированы области – 29 077 грн. Зато самые низкие зарплаты наблюдаются в центральных и западных регионах. В частности, в Кировоградской области средний доход составляет 20 083 грн, а в Черновицкой области – 20 460 грн. Такой разрыв объясняется разной экономической активностью и концентрацией бизнеса и инвестиций.

Больше всего в Украине продолжают зарабатывать работники сферы информации и телекоммуникаций – в среднем 78 941 грн, это почти втрое больше средней зарплаты по стране. Высокий спрос на ИТ-специалистов, ориентация на международные рынки и валютная выручка делают эту отрасль безоговорочным лидером.

На противоположной стороне – сфера искусства, спорта, развлечений и отдыха. Здесь средний уровень зарплат составляет всего 18 681 грн. Причины – ограниченное финансирование, зависимость от потребительского спроса и значительно ниже рентабельность по сравнению с технологическими отраслями.

Если сравнивать с предыдущими периодами, рост зарплат остается, но его темпы постепенно снижаются. По подсчетам аналитиков, в 2025 году реальные зарплаты выросли лишь на 3%, что значительно скромнее, чем номинальные показатели.

Несмотря на положительную динамику, проблема задолженности по выплате зарплат никуда не исчезла. По состоянию на 1 марта 2026 года общая сумма долгов составляла 3,5 млн грн. Хотя это не критический показатель в масштабах экономики, он свидетельствует о наличии трудностей у отдельных предприятий и отраслей.

