На рынке труда появилась новая "элита": кому готовы платить высокие зарплаты и за что

Рабочие профессии в Украине стремительно становятся престижными – штукатуры, каменщики и фасадчики уже зарабатывают 60-70 тысяч гривен и больше. Из-за дефицита кадров и потребности в восстановлении страны спрос на таких специалистов только растет, а вместе с ним и зарплаты.

Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные одним из крупнейших кадровых порталов. Именно рабочие специальности демонстрируют самый быстрый рост доходов – в некоторых случаях зарплаты за год подскочили на 30-40%.

Еще недавно в украинском обществе доминировало мнение, что успех – это обязательно высшее образование и офисная работа. Однако реальность войны, восстановления страны и дефицита кадров изменила правила игры.

Сегодня главная ценность – это практические навыки. Люди, которые могут строить, ремонтировать, восстанавливать инфраструктуру, работать руками стали критически важными для экономики. И рынок начал платить за это соответственно. В топе зарплат – специалисты из сферы строительства, ремонта и обслуживания техники:

рихтовщик около 70 000 грн;

фасадчик – 67 500 грн;

штукатур – 66 300 грн;

каменщик – 65 000 грн;

автомаляр, автоэлектрик, дальнобойщик – около 60 000 грн.

Интересно, что строительные профессии фактически догнали или даже обогнали многие "офисные" специальности. Например, штукатур или каменщик сегодня может зарабатывать больше, чем менеджер среднего звена. Высокие зарплаты фиксируют не только в узком топе. В диапазоне 40-50 тысяч гривен также преобладают рабочие профессии:

строители и маляры около 50 000 грн;

прорабы – до 50 000 грн;

плиточники – до 47 000 грн;

монтажники – около 45 000 грн.

Даже в сегменте 35-40 тысяч гривен ситуация аналогичная, электрики, токари, подсобники демонстрируют стабильный рост доходов. Рост зарплат постепенно меняет и отношение к таким профессиям. Если раньше молодежь массово выбирала университеты, то теперь все больше людей задумываются над получением прикладных навыков.

Эксперты прогнозируют, что эта тенденция будет только усиливаться. Ведь спрос на квалифицированных рабочих будет сохраняться еще много лет, как во время войны, так и в период послевоенного восстановления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за последний год количество вакансий для пенсионеров выросло примерно наполовину. Больше всего вакансий для пенсионеров – в производстве, логистике и сфере услуг. При том, зарплаты в логистике и на производстве в тех вакансиях, на которые готовы брать пенсионеров, не отличаются от общего уровня.

