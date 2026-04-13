Зарплаты учителей вырастут второй раз за год: что изменится уже с сентября

С 1 сентября 2026 года зарплаты педагогов в Украине планируют повысить еще на 20% после уже осуществленного роста на 30% с начала года. Параллельно готовится реформа системы оплаты труда с включением надбавок к окладу и выходом из тарифной сетки, чтобы сделать доходы педагогов более стабильными.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины (МОН). Согласно планам, с 1 сентября зарплаты вырастут еще на 20%, это станет вторым этапом повышения в течение года.

Ранее, с 1 января, оплата труда уже была увеличена на 30%, таким образом, суммарный рост за год станет одним из крупнейших за последнее время. Как отметил министр образования Оксен Лисовой, вопрос зарплат – это не только о цифрах, а о реальных условиях жизни и работы.

Кроме повышения окладов, министерство предлагает изменить саму структуру выплат, чтобы сделать ее более прозрачной и гарантированной:

интеграция надбавок в базовую зарплату;

Надбавку за престижность труда планируют включить в должностной оклад. Она станет гарантированной частью зарплаты и не будет зависеть от решений местных властей.

фиксированные доплаты за условия труда;

Предусмотрено включение базовой доплаты в 2000 гривен для всех педагогов в оклад. Для учителей в прифронтовых и приграничных общинах сохранится дополнительная выплата еще 2000 грн сверху.

Одним из важнейших изменений может стать вывод педагогов из Единой тарифной сетки. Сегодня она объединяет разные категории бюджетников, что затрудняет точечное повышение зарплат именно для педагогов. Новый подход предусматривает:

формирование отдельной системы оплаты труда для педагогов;

привязку окладов к минимальной зарплате;

большую гибкость в установлении уровня доходов.

Отмечается, что это позволит повышать зарплаты педагогов без необходимости одновременного пересмотра выплат для всех бюджетных сфер. Сейчас предложенный механизм еще дорабатывается. Его обсуждают с профсоюзами, общинами, руководителями учебных заведений и народными депутатами.

Кроме этого, в министерстве уже работают над новой системой начисления зарплат, которую планируют ввести с 2027 года. Если все изменения будут реализованы, педагоги получат не только повышение зарплат, но и более стабильную систему оплаты труда.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после войны Украина столкнется с острым дефицитом рабочей силы – особенно в рабочих профессиях и среди инженеров, а внутренних ресурсов для восстановления может не хватить. Отмечается, что основным решением станет привлечение трудовых мигрантов из более бедных стран и квалифицированных специалистов.

