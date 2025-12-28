Зарплаты учителей в Украине резко вырастут: в МОН назвали дату начисления надбавки

С 1 января 2026 года все педагогические и научно-педагогические работники государственных и коммунальных учебных заведений получат повышение зарплат на 30%. Кроме этого, в течение 2026 года сохранятся доплаты за работу в неблагоприятных условиях и запланирован еще один, дополнительный рост зарплат с сентября.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины (МОН). Решение заложено в Законе Украины "О Государственном бюджете на 2026 год" и стало одним из ключевых социальных шагов в сфере образования в условиях войны.

Кого касается повышение зарплат

учителей учреждений общего среднего образования;

преподавателей учреждений высшего образования;

педагогов дошкольного, внешкольного, профессионального и профессионального предвысшего образования.

Таким образом, рост оплаты труда коснется не только школ и университетов, но и тех образовательных учреждений, которые традиционно финансируются преимущественно из местных бюджетов. В Государственном бюджете на 2026 год на повышение заработных плат педагогам, которые финансируются из государственного бюджета, заложено 64,6 миллиарда гривен.

Речь идет прежде всего об учителях школ и научно-педагогических работниках высших учебных заведений. Вместе с тем правительство подчеркивает, что и громады получат финансовый ресурс для реализации этого решения. Благодаря увеличению образовательной субвенции и других бюджетных программ, часть средств вернется в местные бюджеты в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что позволит частично компенсировать расходы на повышение зарплат педагогам, которые содержатся за счет громад.

Кроме повышения должностных окладов, в 2026 году педагоги учреждений общего среднего образования продолжат получать ежемесячные доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда. На период с января по август 2026 года из государственного бюджета на эти выплаты выделено 10,37 миллиарда гривен.

Доплаты получат более 409 тысяч педагогов, из них более 25,5 тысяч работают непосредственно на прифронтовых территориях. Размер доплат составит:

2 000 грн (2600 грн до налогообложения) для всех педагогических работников;

(2600 грн до налогообложения) для всех педагогических работников; 4 000 грн (5200 грн до налогообложения) для педагогов, которые очно работают в прифронтовых громадах.

Для работников, которые имеют нагрузку более одной ставки, доплата будет увеличиваться пропорционально объему работы. Повышение на 30% с 1 января – это только первый этап. Ранее правительство анонсировало поэтапный рост оплаты труда педагогов:

с 1 января 2026 года +30%;

с 1 сентября 2026 года еще +20%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 1 января 2026 года денежное обеспечение (зарплаты) военных не изменится. Вместе с тем будут сохранены все существующие доплаты. Размер зарплаты зависит от условий прохождения службы, должности, выслуги лет и т.д.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!