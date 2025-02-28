Зарплаты учителей изменятся с сентября, денег для одновременного повышения всем нет: министр Лисовой раскрыл детали

С сентября 2025 года украинским учителям начнут выдавать новые доплаты – ожидается, что они составят 2 000 грн. В то же время, для одновременного увеличения зарплат всем категориям педагогических работников денег в бюджете сейчас нет.

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Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой во время выступления в Верховной Раде. Он напомнил: с начала 2025 года учителям начали выдавать ежемесячные доплаты в 1 000 грн.

"У нас в проекте бюджета предусмотрено 103,2 млрд грн на оплату труда учителей. Плюс 11,9 млрд грн было добавлено в эту сумму. Мы получили увеличение, но зафиксировали увеличение на 1 тыс. грн в начале календарного года и на 2 тыс. грн в начале учебного года 2025-2026 годов", – говорится в сообщении.

В то же время, отметил он, для одновременного поднятия зарплат всем категориям педагогических работников – "дошкольного, общеобразовательного, профтех, высшего образования" – требуется не менее 270 млрд грн. И на данный момент министерство "не находит источника этих средств".

Учителям в Украине готовы платить 40 тысяч и больше

В то же время, в Украине серьезно востребованной является профессия учителя английского языка – количество вакансий по ней на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом зарплаты таким специалистам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить больше 40 000 грн.

К примеру, центр иностранных языков ищет преподавателя английского на зарплату от 20 000 до 50 000 грн. Для работы среди прочего требуются:

уровень владения английским Advanced/Proficiency;

умение планировать и проводить занятия;

законченное высшее образование (филолог, преподаватель, переводчик), "однако предпочтение отдается высокому уровню владения языком и умению преподавать".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ранее в Кабмине обещали разработать механизм, который позволит перекрыть уменьшение учительских зарплат из-за повышения военного сбора. Правительство обещало решить эту проблему из-за увеличения образовательной субвенции в бюджете 2025 года.

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