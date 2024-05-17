Зарплаты нардепов в Украине выросли: как и почему выросли в 2024-м

Зарплаты нардепов в 2024-м выросли в связи с повышением прожиточного минимума. Голый оклад член комитета вырос с 26 840 до 30 280 грн.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Заработные платы нардепов привязаны к прожиточному минимуму. Однако кроме самой зарплаты, депутаты получат средства на компенсацию деятельности, деньги на аренду квартиры, а иногда и премии за интенсивность.

Например, спикер Руслан Стефанчук в прошлом году имел оклад в размере 32,2 тыс. грн, однако на самом деле получал в среднем 99,7 тыс. грн. Так, согласно декларации, Стефанчук получил 718 333 грн зарплаты и 478 833 грн компенсации расходов. Ежемесячно это 99 763 грн. Это втрое больше, чем "голый" оклад.

Как повысили оклады:

глава Верховной Рады – с 32 208 до 36 336 грн;

первый заместитель – с 30 866 до 34 822 грн;

заместитель – с 29 524 до 33 308 грн;

глава комитета – с 28 182 до 31 794 грн;

член комитета – с 26 840 до 30 280 грн;

Каждый нардеп, у которого нет жилья в столице (или жилье оформлено не на него), имеет право на компенсацию стоимости аренды. В год платят 237,9 тыс. грн. Это примерно 19,8 тыс. грн в месяц. За эти деньги можно снять квартиру в центре столицы. 88,4 тыс. грн в месяц дают на зарплаты помощникам (еще 19,4 тыс. грн для компенсации налогов на зарплату). 7,5 тыс. грн в месяц можно получить как компенсацию расходов по исполнению депутатских обязанностей.

Всего на Верховную Раду потратят 1,4 млрд грн. В прошлом году парламент обошелся бюджету в 1,26 млрд грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!