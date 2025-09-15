Зарплаты и спрос на репетиторов в Украине растут: что нужно преподавать, чтобы получать по 350 грн в час

Спрос на репетиторов в Украине вырос, больше всего пользуются спросом английский и математика – более 11,5 тыс. и 5 тыс. объявлений соответственно. Самую высокую оплату получают репетиторы по немецкому языку – 350 грн в час., с более 1,1 тыс. объявлений и 45 тыс. отзывов.

Об этом OBOZ.UA сообщили аналитики одного из крупнейших кадровых порталов. По данным экспертов, в 2025 году топовые направления репетиторства выглядят так:

английский язык — более 11,5 тысяч объявлений и более 167 тысяч отзывов;

Средняя стоимость часа обучения составляет 300 грн. Услуги по английскому остаются самыми популярными уже пятый год подряд. Особенно заметен рост количества отзывов между 2022 и 2023 годами, когда они увеличились почти втрое.

математика – почти 5 тысяч объявлений и более 64 тысяч отзывов;

Спрос на репетиторов по математике остается высоким из-за подготовки к УМТ и поступления в вузы на технические специальности. С 2023 до 2024 количество объявлений выросло вдвое, а количество отзывов на 37%. Средняя цена часа обучения также 300 грн.

украинский язык – более 1,4 тысячи объявлений и более 12 тысяч отзывов;

Этот предмет стабильно занимает третье место по популярности в течение последних пяти лет. Однако с 2022 года количество отзывов по украинскому уступает немецкому. Средняя цена занятия составляет 250 грн.

немецкий язык более 1,1 тысячи объявлений и около 45 тысяч отзывов;

Интерес к немецкому значительно вырос в год полномасштабного вторжения России: количество отзывов выросло вчетверо. Средняя стоимость обучения – 350 грн, что несколько выше, чем в других категориях. Спрос на немецкий связан с вынужденной миграцией украинцев в Германию и желанием обеспечить дальнейшее обучение детей за рубежом.

Среди других направлений популярными остаются биология, польский, химия и физика. Количество отзывов и объявлений по биологии и польскому с 2023 года выросли вдвое. Средняя стоимость одного часа обучения – 275 грн для биологии и 300 грн для польского.

Химия и физика предлагаются в среднем за 300 грн в час. По популярности химия немного опережает физику, однако оба предмета не так востребованы, как иностранные языки или математика – менее 600 объявлений и 8 тысяч отзывов в 2025 году.

Отмечается, что рынок репетиторских услуг в Украине сохраняет высокий уровень спроса, особенно на иностранные языки и математику. Цены на занятия остаются относительно стабильными для большинства предметов, а репетиторы по немецкому языку за последние годы вышли в топ по популярности.

