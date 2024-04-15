Зарплаты и работы все меньше: айтишники поделились мрачной ситуацией на рынке

Зарплаты в украинском IT-секторе (как у начинающих, так и у опытных разработчиков) за первые три месяца 2024 года сильно "просели". Кроме того, украинские айтишники начали реже получать оферы.

Согласно результатам исследования Djinni, ощутимо снизились зарплаты у senior разработчиков (с опытом от 5 лет) – если в январе они получали $4-5,5 тыс., то в марте уже $3-5 тыс. Причем верхний предел достиг этой отметки впервые в течение года.

Платить стали меньше даже разработчикам DevOps, традиционно принадлежащим к самой дорогой категории работников. Несмотря на то, что в предыдущие полгода их зарплаты держались на уровне $4-6 тыс., теперь этот показатель снизился до $3,5-5,5 тыс.

Не произошло падения только в категориях Security, Product Manager и Data Engineer.

Средняя зарплата кандидатов с опытом 3-4 года снизилась с $3 тыс. до $2,5 тыс. Разработчики с опытом 2 года начали зарабатывать $1500 вместо $1800. Меньше начала оплачиваться и труд разработчиков без опыта – теперь они получают $400-450 вместо $500.

В целом медианные зарплаты других технических кандидатов в первом квартале 2024 года тоже в основном меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

Ощутимо стало меньше наймов наиболее высокооплачиваемых специалистов. С января по март было закрыто лишь 38 сделок на $7 тыс. и более высокую зарплату, тогда как год назад – 84.

В общей сложности количество наймов снизилось на 25%, но распределение по специальностям почти не изменилось. Так же, как и в прошлом квартале, больше всего работы получают разработчики (41%), за ними следуют другие специалисты (38%) и нетехнические специалисты (21%).

Распределение наемных рабочих по опытности:

без опыта – около 12%;

с опытом 7 или более лет – 24%;

больше всего среди нанятых кандидатов тех, кто имеет 1-2 года опыта.

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