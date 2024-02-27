Популярной по всему миру профессии предрекли полное исчезновение: в чем причина

Глава технологической компании NVIDIA Дженсен Хуанг считает, что профессия программиста скоро "умрет" из-за развития искусственного интеллекта (ИИ). Поэтому бизнесмен советует людям изучать не языки программирования, а сосредоточиться на получении знаний о биологии, промышленности, сельском хозяйстве и образовании. Впрочем, с этим согласны далеко не все представители отрасли.

"Часто говорят, что молодым людям жизненно важно изучать программирование. В действительности все почти ровно наоборот. Наша задача – создать такую компьютерную технологию, при которой никому не придется программировать. Чтобы языком программирования стал человеческий язык. Сейчас каждый в мире – программист. Это чудо искусственного интеллекта", – заявил Хуанг на саммите в Дубаи, передает Tom's Hardware.

Таким образом, по прогнозу Хуанга, языки программирования в ближайшем будущем окажутся бесполезными. Более надежными он считает практические знания в отраслях биологии, промышленности, а также сельском хозяйстве и образовании.

По мнению Хуанга, такие знания в помогут формулировать более точные запросы для ИИ. А программное обеспечение будет разрабатывать уже сам искусственный интеллект.

В то же время техноаналитик Патрик Мурхед раскритиковал подход Хуанга. Он отметил, что в течение последних 30 лет регулярно слышал, что то или иное явление убьет программирование.

"Но у нас все еще не хватает программистов", – констатировал Мурхед. Он напомнил, что исследование Bloomberry показало: больше всего от развития ИИ пострадали создатели текстов и переводчики-фрилансеры. В то же время количество вакансий по разработке программного обеспечения выросло на 6% с появлением ChatGPT.

Впрочем, оптимизм Мурхеда не разделяет Международный валютный фонд (МВФ). Ранее там подсчитали, что ИИ способен заменить 40% рабочих мест в мире. Как отметила глава МВФ Кристалина Георгиева, многие страны не имеют инфраструктуры или квалифицированной рабочей силы, чтобы воспользоваться преимуществами ИИ. Потому технология может усугубить неравенство между странами.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно альтернативным исследованиям, уже через 10 лет, к 2033 году, ИИ позволит миллионам сотрудников сократить длительность рабочей недели до 4 дней. ИИ может значительно увеличить производительность труда, что позволит людям получить больше времени на отдых и саморазвитие.

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