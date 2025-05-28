Зарплаты чиновников снова выросли, местами - на 50 тыс. грн: в каких госучреждениях сколько платят

В Украине в очередной раз в этом году выросли зарплаты чиновников. По сравнению с мартовскими показателями, средняя зарплата госслужащего увеличилась на 3,02 тыс. грн, в то же время с начала года рост составил 9 тыс. грн. Но едва ли не заметнее всего изменились зарплаты у лидера рейтинга - в Счетной палате, сразу на 57 тыс. грн.

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Согласно данным Министерства финансов, средняя зарплата сотрудников центральных органов власти в апреле-2025 составила 57,25 тыс. грн, что на 5,5% больше, чем в предыдущем месяце. Больше всего в среднем получают сотрудники таких госучреждений:

Счетная палата - 117,54 тыс. грн; Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) - 101,99 тыс. грн; Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) - 86,16 тыс. грн; Антимонопольный комитет - 83,34 тыс. грн; Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку - 72,54 тыс. грн; Аппарат Верховной рады - 70,36 тыс. грн; Министерство цифровой трансформации Украины - 69,06 тыс. грн; Секретариат Кабинета министров - 65,84 тыс. грн; Государственное управление делами - 65,61 тыс. грн. Государственная таможенная служба - 65,37 тыс. грн.

Интересно, что в Счетной палате зарплаты выросли за месяц почти вдвое - в марте работники учреждения получали в среднем 60 тыс. грн. Также стало больше учреждений со средними зарплатами выше 100 тыс. грн.

Но следует отметить, что далеко не во всех госучреждениях получают космические зарплаты. Например, традиционными аутсайдерами рейтинга являются Национальная служба посредничества и примирения, Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Национальная социальная сервисная служба, где соответственно платят в среднем 32,1 тыс. грн, 36,6 тыс. грн и 36,8 тыс. грн.

Стоит отметить, что зарплаты чиновников в Украине рассчитывают с учетом ряда факторов. Главные составляющие дохода госслужащего:

должностной оклад;

надбавки за выслугу лет (2% за каждый отработанный год);

надбавки за ранг госслужащего;

премии.

Как сообщал OBOZ.UA, номинальная зарплата в Украине, согласно текущему прогнозу Нацбанка, в 2025-м вырастет на 17%, в 2026-м - на 9,4%, а в 2027-м - на 8,1%. В то же время реальная зарплата (с учетом инфляции) увеличится в этом году на 3,9%.

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