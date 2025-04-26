Как пересчитают зарплаты украинцам: в НБУ озвучили важный прогноз

Номинальная зарплата в Украине, согласно текущему прогнозу Нацбанка, в 2025-м вырастет на 17%, в 2026-м – на 9,4%, а в 2027-м – на 8,1%. В то же время, реальная зарплата (с учетом инфляции) увеличится в этом году на 3,9%.

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Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ. Да, хотя благодаря определенному увеличению предложения рабочей силы поиск работников облегчился, дефицит рабочей силы остается основной проблемой бизнеса и стимулирует дальнейшее повышение зарплат.

"Это больше всего отразилось на сфере услуг, что свидетельствует об устойчивости внутреннего ценового давления. Темпы роста цен на услуги увеличились до 14.6% г/г в марте с 12.5% г/г в декабре 2024 года. В частности, по сравнению с декабрем быстрее дорожали услуги по здравоохранению и через услуг заведениях), транспорта (в результате роста стоимости горючего в начале года и изменения подходов к расчету стоимости полиса ОСАГО), связи (через повышение тарифов мобильными операторами и интернет-провайдерами), ресторанов, гостиниц и финансовых учреждений", – говорится в отчете.

Ожидается, что чистая внешняя миграция будет продолжаться, пока сохраняются высокие риски безопасности. Предположения прогноза остаются неизменными: дальнейший чистый отток внешних мигрантов в 2025 году (около 0.2 млн человек) и начало их возвращения с 2026 года (около 0.2 млн человек), которое ускорится в 2027 году (около 0.5 млн человек).

Возврат мигрантов будет происходить постепенно, поэтому дефицит рабочей силы будет сохраняться на прогнозном горизонте. Это будет стимулировать дальнейшее увеличение зарплат темпами выше, чем рост производительности, что повышает инфляционное давление. Также это в дальнейшем будет сдерживать восстановление экономики из-за нехватки рабочей силы.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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