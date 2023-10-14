"Зарплата, как в АТБ...Можно было и не учиться": ITшник пожаловался на условия работы

Украинец Евгений Маслак, который имеет специальность Android Developer, пожаловался на условия работы в одной из вакансий. Он разместил свое резюме и в тот же день получил предложение о работодатели. Однако такой оффер IT-шник отклонил.

Профильное издание dev написало об истории Маслака. В его социальной сети в linkedin коллеги прокомментировали предложение о работе фразой "зарплата как в АТБ...Можно было и не учиться". Сам Евгений пояснил, что готов к низкой зарплате, однако только при условии, что это крупная и известная компания с перспективами роста.

"8000 грн, которые предложили как плату на период стажировки – это немного больше ничего. Плюс условие – ты должен максимально хорошо себя показать, и если нам понравится, то мы предложим тебе больше (не известно на сколько), а если нет, то попрощаемся. "Так не то, что я ищу, и, думаю, большинство. И это я еще не спросил (растерялся), будут ли у меня конкуренты", – делится айтишник.

Видео дня

Кроме того, собеседования были без видео. "Местами я даже усомнился, именно те люди, которые назвались, вели собеседования – это настораживает", – рассказывает Евгений.

Сайт компании максимально не информативен, добавил программист. "Информации о компании нет ни на одном ресурсе", – продолжает аргументировать разработчик свое решение.

Однако Евгений не считает, что это была попытка мошенничества. "Скорее всего, ребята избрали таким способом расшириться с минимальными затратами при максимальных результатах. Не уверен, что это хороший путь, но каждый совершает свои ошибки и на них учится. Возможно, я потерял шанс найти свою маленькую уютную компанию, а может, шанс поработать месяц на фултайме на $200", – делится он.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине в сентябре размер средней зарплаты не изменился. Он составляет всего 17,5 тыс. грн.

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