Как в Украине изменились зарплаты в сентябре: в каких областях платят больше всего

В сентябре средняя зарплата в Украине не изменилась и составляет 17 500 грн. Среди областей-лидеров выросли зарплаты в Киевской (+725 грн. до 20 000 грн.), Днепропетровской (+500 грн. до 17 000 грн.) и Харьковской области (+1 000 грн. до 17 000 грн.).

При этом с начала 2023 года средняя зарплата в этих областях выросла на 13%. Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала.

Наибольший рост оплаты труда фиксируется в категориях:

с 23500 грн до 25000 грн - "Транспорт, автобизнес";

с 18950 грн до 20000 грн - "Страхование";

с 18500 грн до 19500 грн - "Красота, фитнес, спорт";

с 18 800 грн до 19 500 грн – "Администрация, руководство среднего звена";

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с 18 000 грн. до 19 000 грн. – "Дизайн, творчество";

с 16 000 грн до 17 000 грн – "Логистика, склад, ВЭД".

Должности с высокими зарплатами (не руководящие, не с ИТ):

52 500 грн – медиабаер;

45 000 – водитель-международник;

40 000 – бизнес-аналитик;

40 000 – эндодонтист;

37 500 – рихтовщик;

35 000 – риелтор.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине в этом месяце обновили правила выплат безработным. Согласно новым правилам, гражданам будут выплачивать пособие на 500 грн больше.

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