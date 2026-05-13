Зарабатывали на "уклонистах": в Украине разоблачили многомиллионную схему с "липовыми" документами

На Львовщине Нацполиция разоблачила коррупционные схемы, к которым причастны должностные лица больницы и коммунального предприятия Самбора. У фигурантов было изъято более 17,7 млн грн наличности в разной валюте. Речь идет о схемах уклонения от мобилизации – за сумму от 9,5 тыс. долларов военнообязанным оформляли фиктивные медицинские документы. Фигуранты задержаны и уведомлены о подозрениях, им грозит до 8 лет заключения.

Видео дня

Об этом сообщает вебпортал Национальной полиции Украины. В деле также фигурирует чиновник регионального управления Гострансбезопасности. Ему давали "откаты" за непривлечение к ответственности за нарушение закона.

По данным следствия дельцы даже арендовали помещение в 80 километрах от города для хранения "черной кассы". Следователи провели более 80 обысков в транспортных средствах, помещениях и служебных кабинетах фигурантов. В так называемом "хранилище" обнаружили:

более 340 тыс. долларов;

35 тыс. евро;

более 800 тыс. грн;

медицинскую документацию;

банковские карты;

печати врачей;

мобильные телефоны, ноутбуки, цифровые носители информации;

автомобили BMW X5, Mercedes, Audi Q7 и Audi Q8.

По данным следствия, медработники за денежное вознаграждение от 9,5 тыс. долларов оформляли военнообязанным фиктивные медицинские документы с несуществующими диагнозами. В дальнейшем эти документы становились основанием для установления групп инвалидности и избежания мобилизации.

В арендованной "конспиративной" квартире дельцы хранили наличные, полученные преступным путем, документацию и другие доказательства противоправной деятельности. Доступ к своеобразному "хранилищу" имели только ключевые участники сделки.

Также полицейские разоблачили еще одну коррупционную схему – "откаты" для чиновника регионального управления государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Руководство коммунального предприятия ежемесячно должно было предоставлять ему 300 долларов взятки за непроведение проверок и несоставление протоколов при выявлении нарушения правил грузовых перевозок.

В результате были задержаны руководитель коммунального предприятия, директор одного из обществ и директор медицинского учреждения при попытке покинуть территорию Украины вблизи пункта пропуска. В автомобиле последнего изъяли 25 подписанных бумажных конвертов с более чем 73 тыс. долларов, кучу медицинских документов третьих лиц, печати и тому подобное.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по:

части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (УКУ) (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу ) – попытка "подкупить" чиновника; влечет за собой ответственность в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества;

) – попытка "подкупить" чиновника; влечет за собой ответственность в виде частью 1 статьи 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований ) – эту статью часто применяют по делам, связанным с мобилизацией; влечет за собой ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет;

) – эту статью часто применяют по делам, связанным с мобилизацией; влечет за собой ответственность в виде части 3 статьи 369-2(злоупотребление влиянием) – человек берет деньги не за то, что сам что-то сделает, а за то, что повлияет на другое должностное лицо; влечет за собой лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступным схемам.

Коррупционные схемы разоблачили оперативники Управления стратегических расследований во Львовской области Нацполиции совместно со следователями полиции. Мероприятия по разоблачению проводились совместно с УСБУ во Львовской области при содействии работников Департамента внутреннего мониторинга Гострансбезопасности под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что хмельницкие прокуроры массово возвращают через суд инвалидность, которую им отменили после коррупционного скандала. 18 прокурорам удалось доказать свою правоту и вернуть себе группу инвалидности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!