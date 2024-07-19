Расследование дела беглого "слуги народа" из Киевсовета завершено: в чем обвиняют Трубицына

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование дела депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына, выехавшего за границу по письму ГУР и не вернувшегося. Его подозревают в просьбе предоставить неправомерную выгоду при назначении конкретного лица заместителем директора КП "Житний рынок".

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он отметил, что вместе с Трубициным подозревают также:

его помощника Артема Билинского;

приближенное лицо Илью Лифа.

В самом же НАБУ – без указывания имен – сообщили: в 2021 году депутат Киевского городского совета, возглавив постоянную комиссию по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Киевсовета, начал через приближенных лиц заявлять о возможности влиять на кадровые назначения в ряде коммунальных предприятий. Одним из таких было КП "Житний рынок", которое, по словам депутата, ему фактически "отдали".

"Желая поставить руководителем КП контролируемого человека, депутат вместе с сообщниками решают предложить должность заместителя директора заранее определенному лицу. Однако не бесплатно", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в марте 2021 года депутат встретился с потенциальным кандидатом в помещении собственного антикварного магазина. После "собеседования" в разговоре с помощником и свидетелем он:

уточнил, на какую должность планируется назначение;

завуалировано озвучил стоимость этого.

"Когда разговор касается стоимости назначения… после нескольких вопросов сообщает, что хватит "трех рыб", имея в виду 30 тыс. долларов. При этом помощник депутата уточняет, что озвученная сумма предусматривает чисто назначение на должность, а дальнейшие расчеты будут происходить в зависимости от ситуации", – рассказали в НАБУ.

Владислав Трубицин: что известно о первом деле

У Трубицына уже есть статус обвиняемого по делу о получении неправомерной выгоды от предпринимателя за размещение МАФов в Киеве. По этому делу Трубицина еще 12 июня 2023 года арестовал Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Впрочем, арест был заочным, так как к моменту вынесения решения Трубицин уже был за границей.

Изначально Трубицина задержали на получении взятки 9 февраля 2022 года. Уже 10 февраля НАБУ и САП сообщили ему о подозрении в получении 1,39 млн грн взятки. По версии следствия, депутат Киевсовета в сговоре с приближенными лицами и чиновниками коммунальных предприятий организовали коррупционную схему – брали у бизнесменов взятки за размещение МАФов.

Правоохранители почти год документировали деятельность участников схемы. Были зафиксированы переговоры о семи локациях в разных районах столицы (в частности, Дарницком, Днепровском, Шевченковском) и передаче 1,39 млн грн взятки двумя траншами. При получении второй части – 1,26 млн – участников схемы разоблачили "на горячем".

Тем не менее, 15 февраля 2022 года Трубицин вышел из-под стражи под 14,886 млн грн залога. Под залог отпустили также других подозреваемых по делу:

исполняющего обязанности директора КП "Городской магазин" Амана Моламова и его заместителя Алексея Непряхина;

заместителя директора КП "Киевское наследие" Дмитрия Ковальчука;

помощника Трубицына Артема Билинского и приближенное лицо депутата Илью Лифа.

Согласно условиям увольнения, Трубицыну нельзя было выезжать из Киева без предупреждения, как и менять место жительства или работы. В октябре-2022 обвинительный акт касательно Трубицына и других фигурантов дела был направлен в суд.

Рассмотрение дела было назначено в апреле-2023. Но 13 мая Трубицын сбежал за границу. Следствие выяснило это после того, как депутат дважды не пришел на заседание суда, а адвокаты не смогли сообщить о его местонахождении. С 5 июня 2023 года Трубицын находится в международном розыске.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле-2023 Трубицын, погоревший на взятке в 2022 году, все еще возглавлял Комиссию по предпринимательству, промышленности и городскому благоустройству. Отстранен от должности он был еще в мае.

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