Залог за экс-замглавы ОП Смирнова внес совладелец обменников – СМИ

Залог за бывшего заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова внес директор финансовой компании, которая занимается обменом валюты.

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Об этом сообщает "Закон и бизнес" со ссылкой на собственные источники. По имеющейся информации, 8 млн грн залога за Смирнова внес один из совладельцев и директор "ФК "А Финанс" Виктор Николаев.

Согласно официальным данным, эта компания имеет более 210 отделений и пунктов обмена валюты.

5 мая постановлением Высшего антикоррупционного суда удовлетворено ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения и взятии Смирнова под стражу с возможностью внесения залога в размере 18 млн грн.

Сторона обвинения ходатайствовала о содержании Смирнова под стражей с альтернативой залога более 20 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-замглавы ОП Андрей Смирнов, подозреваемый в незаконном обогащении, вышел из СИЗО. На следующий день после того, как его поместили под стражу, на счет ВАКС поступила полная сумма залога в размере 18 млн грн.

В мае прошлого года НАБУ сообщило Смирнову о подозрении в незаконном обогащении – по данным следствия, с 2020-го по 2022 год он получил активов на 17,1 млн грн (это на 15,7 млн грн превышает его законные доходы). Среди них – два авто, два мотоцикла, три паркоместа в Киеве, квартира в престижном ЖК во Львове и участок земли на Закарпатье.

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