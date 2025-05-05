ВАКС отправил экс-замглавы ОП Смирнова под стражу: может выйти на свободу за 18 млн гривен

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для экс-заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Смирнова, которого обвиняют в незаконном обогащении. Его отправили под стражу до 22 мая с возможностью внесения 18 млн. гривен залога.

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Как сообщает "Общественное", соответствующее решение было принято 5 мая, после чего Смирнова взяли под стражу прямо в зале суда. Таким образом, судья частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая тоже требовала для Смирнова содержания под стражей, но с альтернативой залогу более чем в 20 млн гривен.

22 мая 2024 года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило Смирнову о подозрении в незаконном обогащении – с 2020-го по 2022 год подозреваемый получил активы на 17,1 млн грн (это на 15,7 млн грн превышает его законные доходы), в частности:

два автомобиля Mercedes-Benz и Volkswagen;

два мотоцикла (Honda и BMW);

три паркоместа в Киеве;

квартиру в престижном ЖК во Львове;

земельный участок в Закарпатье.

Тогда же стало известно, что ему получило подозрение, а также, что у него провели обыск. 28 мая ВАКС принял меру пресечения для Смирнова в виде залога в 10 млн гривен, но уже на следующий день сумму внесли и он вышел из СИЗО.

А в апреле-2025 он получил два новых подозрения в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере. По данным Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), в 2019-2021 годах Смирнов незаконно получил наличные деньги, которые решил легализовать путем строительства частных домов общей площадью более 300 кв. м в рекреационной зоне Одесской области. За это он передал владельцу земли для застройки бенефициару общества 6,5 млн грн. Андрей Смирнов занимал должность заместителя председателя ОП с 10 сентября 2019 года по 29 марта 2024 года.

Также OBOZ.UA сообщал, что бывшее руководство Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), предстанет перед судом. Его и других подозреваемых обвиняют в нанесении ущерба государству более чем на 440 млн гривен.

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