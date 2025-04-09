За такие украинские копейки заплатят тысячи гривен: какие ценятся

Коллекционеры высоко ценят некоторые украинские монеты – разных номиналов. Настолько, что готовы платить за них тысячи гривен.

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К примеру, за 25 копеек 1992 года разновидности 3ГАм можно получить, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", до 20 000 грн. Распознать ее можно по:

толстому среднему зубу тризуба;

отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.

За 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2 500 до 7 000 грн. Такие монеты отличают:

средний зуб тризуба – он острый и узкий;

единица в дате – без хвостика;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника.

гурт с мелкой насечкой.

А 2 копейки 1994 года разновидности 2(10 к.)АА можно продать по цене от 4 500 грн. Эту монету можно узнать по широкому канту аверса (лицевой стороне).

"При чеканке аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.)АА нумизматы часто называют "перепутка", – объясняют специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, большинство старых украинских монет не являются ценными – из-за "простоты" и массовости. А потому разбогатеть на них не получится. Более того, дорогими такие копейки не станут даже через года – ведь их все равно будет много у других украинцев.

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