За такие монеты коллекционеры заплатят тысячи гривен: какие старые копейки могут дорого продать украинцы

Коллекционеры готовы платить тысячи гривен за некоторые украинские монеты. Ведь ввиду своих особенностей те представляют из себя большую ценность.

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Так, за 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", от 12 000 до 37 000 грн. Эту монету можно узнать по гладкому гурту без надписи.

"На монетах номиналом 1 грн 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения оптовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – отмечают специалисты.

10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк можно продать по цене от 10 000 грн до 18 000 грн. Распознать дорогую монету среди остальных можно по:

тонкому среднему зубу трезуба;

замкнутым пятому и седьмому зерно третьего колоса.

"2.21ВАк – редкая и дорогая разновидность 10 копеек 1992 года. Такую монету можно найти в обращении и продать за 10 000 – 18 000 грн. Правда, встречается он очень редко", – отметили нумизматы.

За 25 копеек 1992 года разновидности 3ГАм можно получить до 20 000 грн. Распознать ее можно по:

толстому среднему зубу тризуба;

отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Нацбанк ввел в оборот еще новую монету номиналом 5 грн. Она посвящена самоходной артиллерийской установке (САУ) "Богдана" и вошла в серию "Вооруженные Силы Украины", чествующей украинское оружие и его создателей.

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