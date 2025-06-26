УкраїнськаУКР
русскийРУС

За такие монеты коллекционеры заплатят тысячи гривен: какие старые копейки могут дорого продать украинцы

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
585
За такие монеты коллекционеры заплатят тысячи гривен

Коллекционеры готовы платить тысячи гривен за некоторые украинские монеты. Ведь ввиду своих особенностей те представляют из себя большую ценность.

Видео дня

Так, за 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", от 12 000 до 37 000 грн. Эту монету можно узнать по гладкому гурту без надписи.

"На монетах номиналом 1 грн 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения оптовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – отмечают специалисты.

За такую 1 грн заплатят большие деньги

10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк можно продать по цене от 10 000 грн до 18 000 грн. Распознать дорогую монету среди остальных можно по:

  • тонкому среднему зубу трезуба;
  • замкнутым пятому и седьмому зерно третьего колоса.

"2.21ВАк – редкая и дорогая разновидность 10 копеек 1992 года. Такую монету можно найти в обращении и продать за 10 000 – 18 000 грн. Правда, встречается он очень редко", – отметили нумизматы.

Такие 10 копеек стоят больших денег

За 25 копеек 1992 года разновидности 3ГАм можно получить до 20 000 грн. Распознать ее можно по:

  • толстому среднему зубу тризуба;
  • отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.
Такие 25 копеек высоко ценятся

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Нацбанк ввел в оборот еще новую монету номиналом 5 грн. Она посвящена самоходной артиллерийской установке (САУ) "Богдана" и вошла в серию "Вооруженные Силы Украины", чествующей украинское оружие и его создателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!