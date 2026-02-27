За такие гривни коллекционеры заплатят тысячи: как выглядят дорогие купюры

Коллекционеры ценят не только старые украинские монеты, но гривневые купюры. В частности, бракованные. Заплатить же за такие банкноты могут несколько тысяч. К примеру, 5 грн 1992 года купили за 17 000 грн.

Такая высокая цена купюры обусловлена тем, что полноценное изображение есть только на ее лицевой стороне. На на обратной же четко пропечатаны лишь орнамент и номер.

Также ценятся купюры-"перевертыши" – у них обратная сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой. К примеру, такие 20 грн 1992 года оценили в 4 500 грн.

А 100 грн 2014 года выпуска купили за 5 500 грн. Как рассказал автор объявления:

Купюра не имеет элемента SPARK.

Это – композиция из стилизованных изображений фрагментов кристаллической решетки и растительного орнамента, обладающая кинетическим эффектом. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются постепенные переходы от золотистого цвета к нефритовому.

На банкноте виден след от чернил.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен. Однако не все – лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. Так в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении.

