За старые 5 копеек заплатят 10 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета

Некоторые старые украинские монеты стоят больших денег – ведь ввиду своих особенностей, они являются редкостными и считаются ценными. К примеру, стоимость 5 копеек 1992 года уникальной разновидности 1.1ААк может достигать оценки от 4 000 до 10 000 грн.

Как объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", отличить от других монет их можно по ряду признаков. В частности:

среднему зубу тризуба – с утолщением в верхней части;

единицей в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурте с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы. Если на гурте мелкая насечка – то разновидность 1.1ААм, такая монета встречается очень часто, поэтому ничего не стоит", – рассказали специалисты.

Нацбанк планирует выпустить новые 20 грн в оригинальном дизайне

Тем временем, НБУ планирует выпустить новую памятную монету номиналом 20 грн. Ожидается, что она появится в августе. Отчеканена монета будет из серебра 925-й пробы.

Монета получит название "К 35-летию Независимости Украины". Она будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.

В целом же о новых 20 грн известно немного. Лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 5000 экземпляров.

Ее диаметр составит 50 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 62,2.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Впрочем, в будущем это все же может произойти – ведь до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен, однако ныне он поставлен на паузу.

