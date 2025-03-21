За старые 2 копейки могут заплатить до 30 тысяч: как выглядит ценная украинская монета

Украинские 2 копейки из алюминия высоко ценятся среди коллекционеров. В зависимости от года выпуска и отдельных параметров за такие монеты могут дать цену, в сотни и даже тысячи раз превышающую ее номинал.

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В частности, по словам специалистов ресурса "Монеты-ягодки", до 30 000 грн можно получить за экземпляр 1992 года. Впрочем, шанс найти такой очень небольшой – это ведь пробная монета, которая не была запущена в обращение.

"2 копейки 1992 года никогда не были в обращении, поэтому вряд ли вы их найдете. Цена на 2 копейки 1992 г. стабильно высока и может достигать 30 000 грн. Если монета из немагнитной стали, то ее стоимость выше", – рассказали специалисты.

Также дорого можно продать монету еще более мелкого номинала – 1 копейку. К примеру, за экземпляр 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить более 11 000 грн. Эту монету отличают:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

А за 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4 000 до 14 000 грн. Узнать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

большим ягодам.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее же время в Украине не будут менять дизайн монет 1 и 2 грн. Несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен, сейчас он поставлен на паузу. Впрочем, в Нацбанке ожидают, что после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.

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