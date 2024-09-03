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За старые 10 копеек заплатят почти за 20 тысяч: как выглядит дорогая монета

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
1,4 т.
Украинские 10 копеек можно продать за 18 тысяч

Коллекционеры готовы дорого покупать украинские монеты даже низких номиналов. К примеру за определенные разновидности 10 копеек они могут заплатить тысячи гривен.

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Так, от 10 000 грн до 18 000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:

  • тонкий средний зуб трезуба;
  • замкнутые пятое и седьмое зерно третьего колоса.
Такие 10 копеек высоко ценят коллекционеры

"Есть схожий штамп аверса – 2.1. Однако у него пятое и седьмое зерно третьего колоса разомкнуты", – рассказали специалисты.

Как распознать дорогие 10 копеек

За монету 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн. Такие монеты можно опознать по:

  • четвертому зерну третьего колоса – оно разомкнуто;
  • четвертому зерну четвертого колоса – оно касается листа;
  • грозди №7 – хвостик не касается ягоды;
  • грозди №3 – хвостик короткий и тонкий;
  • гурту с крупной насечкой.
За монету 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн

"У разновидности 2ГБк тонкий короткий хвостик в кисти №3 и крупная насечка на гурте. Эту разновидность легко можно спутать с более дешевой разновидностью 2ГАк, у которого длинный тонкий хвостик в гроздье №3", – объяснили нумизматы.

У разновидности 2ГБк тонкий короткий хвостик в кисти №3 и крупная насечка на гурте

За более чем 1 000 грн можно продать 10 копеек 2001 года. Ее цена обусловлена малым тиражом – таких монет было отчеканено всего 5 000 штук.

Однако, несмотря на это, рассказывают специалисты, в обороте найти такую монету можно. Однако, если она сильно повреждена, заплатят за нее меньше.

За такую монету хорошо заплатят

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года, – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

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