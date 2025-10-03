За старые 10 копеек заплатят почти 20 тысяч: как выглядит дорогая монета

Коллекционеры готовы дорого покупать украинские монеты даже низких номиналов. К примеру за определенные разновидности 10 копеек они могут заплатить тысячи гривен.

Так, от 10 000 грн до 18 000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:

тонкий средний зуб трезуба;

замкнутые пятое и седьмое зерно третьего колоса.

"Есть схожий штамп аверса – 2.1. Однако у него пятое и седьмое зерно третьего колоса разомкнуты", – рассказали специалисты.

В Украине отменят 10 копеек

В то же время в Национальном банке решили прекратить выпуск и вывести из оборота 10 копеек. Этот процесс стартовал 1 октября.

Сам же вывод монет будет происходить "естественным путем" – попадая в банки, они будут изыматься и передаваться регулятору для дальнейшего пересчета и утилизации. Соответственно, украинцам не нужно специально сдавать или обменивать эти монеты.

Причиной же, по которой Нацбанк решил прекратить выпуск и вывести из оборота 10 копеек, в регуляторе назвали "снижение спроса на них". Т.е. эти монеты стали намного реже использовать.

"Монеты номиналом 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги", – констатировали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк ввел в оборот новую монету номиналом 10 грн. Она посвящена Силам беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

