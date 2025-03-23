За старые 10 копеек заплатили почти 40 тысяч: как выглядит дорогая монета

Некоторые старые монеты украинцы могут продать за большие деньги. Дело в том, что определенные разновидности являются коллекционными, а потому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен. В частности, ценятся монеты в 10 копеек. К примеру, на аукционе продали экземпляр 1992 года за 37 778 грн.

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Прошли торги на площадке Violity. Во время них было сделано 29 ставок. По опубликованной информации, монета:

не поддавалась реставрации;

имеет поворот аверса относительно реверса в 10 градусов.

Разновидность монеты – 3.32ЖБг. Отчеканена же она из латуни и покрыта нитридом титана. Что, отмечают аналитики, и определило заплаченную за нее высокую цену – ведь найти такие монеты непросто.

"На Луганском станкостроительном заводе при изготовлении первых наборов украинских оборотных монет, "желтые" номиналы специально покрывали нитридом титана, чтобы монеты так быстро не окислялись. Сейчас наполнение этих наборов очень редкое", – объяснили они.

Как выглядит монета

На аверсе (лицевой стороне монеты) средний зуб трезубца закругленный, толстый. Второе зерно первого колоса мелкое, без отверстия, пятое зерно второго колоса не касается листа. Второе и четвертое зерна четвертого колоса соединены перемычкой.

На реверсе (обратной стороне) в гроздьях №3 и №6 по шесть ягод (т. н. "шестиягодник"). С наружной стороны венка ягоды отсутствуют, а само изображение грубо гравировано.

Как сообщал OBOZ.UA, украинскую 1 копейку продали на аукционе за 35 000 грн. Монета была выпущена в 1992 году из нержавеющей стали.

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