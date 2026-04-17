За 50 копеек заплатят 11 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета

Украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 50-копеечные монеты. Ведь из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен.

Например, стоимость 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг, можно получить от 4 000 до 11 000 грн. Как рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки", от обычных дорогие 50 копеек отличают:

средний зуб тризуба – толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

"50 копеек с гладким гуртом – это одни из самых первых монет, которые чеканились на Луганском станкостроительном заводе. Их чеканили в матрицах без рифлений, потому у монет нет насечек", – отметили нумизматы.

При этом они подчеркнули: точный тираж таких копеек неизвестный. Однако на аукционах их продают очень редко, что свидетельствует о высокой редкостности монеты.

В целом же, отметили специалисты, толстый герб является отличительной особенностью "50-копеечного" штампа 3. Еще одной такой особенностью является размер изображения – в примерно 17,7 мм.

Всего же, подчеркивается, известно 4 разновидности 50 копеек с третьим штампом. И 3 из них считаются редкостными и ценными:

За монеты разновидности 3ААм можно получить 1-10 грн;

за монеты 3ВАг – от 4 000 до 11 000 грн;

за 3(1)ААм – 200-350 грн;

за 3(1)ВАг – от 3 800 до 5 000 грн.

