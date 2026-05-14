За 5 копеек заплатят 10 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета
Коллекционеры готовы платить большие деньги за некоторые старые украинские монеты. Дело в то, что из-за их особенностей они считаются редкими и ценными среди коллекционеров. К примеру, стоимость 5 копеек 1992 года уникальной разновидности 1.1ААк может достигать от 4 000 до 10 000 грн.
Как объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", отличить от других монет их можно по ряду признаков. В частности:
- среднему зубу тризуба – с утолщением в верхней части;
- единицей в дате – она с хвостиком;
- грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.
- гурте с крупной насечкой.
"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы. Если на гурте мелкая насечка – то разновидность 1.1ААм, такая монета встречается очень часто, поэтому ничего не стоит", – рассказали специалисты.
При этом они подчеркнули: если на насечка на гурте мелкая – это значит, что вам попалась разновидность 1.1ААм. Однако радоваться этому не стоит, ведь такая монета:
- встречается очень часто;
- ничего не стоит.
А за 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2 500 до 7 000 грн. Такие монеты отличают:
- средний зуб тризуба – он острый и узкий;
- единица в дате – без хвостика;
- гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника.
- гурт с мелкой насечкой.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она появится в июне и получит название "30 лет Конституции Украины".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!