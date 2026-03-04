За 25 копеек заплатят 20 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета

Некоторые старые монеты настолько высоко ценят коллекционеры, что украинцы могут продать за большие деньги. Все дело в особенностях, которые делают их редкостными и ценными. К примеру, стоимость 25 копеек 1992 года разновидности 3ГАм может достигать 20 000 грн.

Видео дня

Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Распознать же дорогие 25 копеек, по их словам, можно по:

толстому среднему зубу тризуба;

отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.

"Разновидность 3ГАм находили в обращении всего 4 раза. В последний раз монету продавали в июне 2019 года. Стартовая цена составляла 1 000 грн и по результатам торгов достигла 20 000 грн", – говорится в сообщении.

В то же время, отмечает нумизмат Виталий Ткач, несмотря на распространенное мнение, большинство старых украинских монет не являются ценными. Причина – в их "простоте" и массовости. Более того, заверяет он, дорогими такие копейки не станут даже через года – ведь их все равно будет много у других украинцев. А потому разбогатеть на них не получится.

Дело же, по его словами, в том, что коллекционеры ценят только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота. Альтернатива – редкие экземпляры.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение", – констатировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, гривневые банкноты сразу ряда номиналов со 2 марта перестали быть платежными средствами. Это значит, что их нельзя использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать. Впрочем, замена таким купюрам уже готова – это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!