Принесут большие деньги? Чего стоят старые украинские монеты

Несмотря на распространенное мнение, большинство старых украинских монет не являются ценными. Причина – в их "простоте" и массовости. Более того, дорогими такие копейки не станут даже через года – ведь их все равно будет много у других украинцев. А потому разбогатеть на них не получится.

Видео дня

Как рассказал OBOZ.UA нумизмат Виталий Ткач, дело в том, что коллекционеры ценят только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота. Альтернатива – редкие экземпляры.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение", – констатировал эксперт.

В качестве примера специалист приводит ситуацию с 25 копейками. По его словам, такие монеты люди присылают на оценку часто – при том, что "их тираж был 50 с чем-то миллионов штук".

Какие дорогие монеты можно найти "в старых кошельках"

Ткач объяснил: ныне найти в обращении монеты, которые стоят 10 000 грн и выше, нереально. Так что рассчитывать сделать ремонт в квартире, продав, условно, несколько 10-копеечных монет 1992 года, не стоит.

А вот монеты стоимостью до 10 000 грн найти можно. Хотя вероятность и низкая.

Проще, по его словам, найти копейки, которые стоят несколько гривен. Однако продать их вряд ли удастся. Причина проста:

особой нумизматической ценности они не представляют;

поэтому никому по большому счету не нужны.

Впрочем, продать дешевые копейки, все же можно. Но для этого их нужно собрать несколько килограммов. Однако даже так на большие деньги надеяться не стоит. Скорее всего, выручить удастся несколько сотен гривен или того меньше.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из оборота монеты. Однако не все, лишь выпущенные до 2003 года. Так регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении и оптимизировать номинальный ряд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!