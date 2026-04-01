За 25 копеек заплатят 20 тысяч: какого года должна быть монета

Некоторые старые монеты настолько высоко ценят коллекционеры, что украинцы могут продать за большие деньги. Дело в особенностях, которые делают такие экземпляры редкими и ценными. Например, стоимость 25 копеек 1992 года разновидности 3ГАм может достигать 20 000 грн.

Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Распознать же дорогие 25 копеек, по их словам, можно по:

толстому среднему зубу тризуба;

отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.

"Разновидность 3ГАм находили в обращении всего 4 раза. В последний раз монету продавали в июне 2019 года. Стартовая цена составляла 1 000 грн и по результатам торгов достигла 20 000 грн", – говорится в сообщении.

Нацбанк выпустит новые 100 грн: будут в оригинальном дизайне

Тем временем, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 100 грн. Ожидается, что она появится в августе и получит название "К 35-летию Независимости Украины". Там отметили:

Отчеканена монета будет из золота 900-й пробы .

. Она будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.

Монета войдет в серию "Украинское государство".

Вместе с тем, о новых 100 грн известно немного – лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 1000 экземпляров.

Ее диаметр составит 32 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн в ближайшее время – даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, полностью от этой идеи в регуляторе не отказались – ожидается, что после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.

