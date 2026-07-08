За 10 копеек заплатят почти 20 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета

Некоторые старые 10-копеечные монеты могут принести украинцам большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен.

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В частности, за монету 1992 года разновидности 2.21ВАк могут заплатить от 10 000 до 18 000 грн. По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", отличить такие монеты от обычных можно по ряду признаков. В частности:

тонкому среднему зубу тризуба;

замкнутому пятому и седьмому зернам третьего колоса.

При этом, подчеркивают специалисты, есть схожий штамп аверса – 2.1. Однако у него пятое и седьмое зерна третьего колоса разомкнуты", – рассказали специалисты.

"С аверсом 2.1 встречается 11 разновидностей. Которые могут обойтись от 50 до 400 грн", – рассказали специалисты.

Нацбанк выводит из обращения гривни

В то же время, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

Дело в том, рассказали в самом НБУ, что сама замена денег будет происходить постепенно. И одним из способов этого станут обычные расчеты, производимые гражданами.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 50-копеечные монеты. Ведь из-за своих особенностей те высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

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