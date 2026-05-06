За 10 копеек заплатят почти 20 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета
Определенные старые монеты могут принести украинцам большие деньги – ведь из-за своих особенностей те высоко ценятся среди коллекционеров. К примеру, за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк могут заплатить от 10 000 до 18 000 грн
По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", отличить такие монеты от обычных можно по ряду признаков. В частности:
- тонкому среднему зубу тризуба;
- замкнутому пятому и седьмому зернам третьего колоса.
При этом, подчеркивают специалисты, есть схожий штамп аверса – 2.1. Однако у него пятое и седьмое зерна третьего колоса разомкнуты", – рассказали специалисты.
"С аверсом 2.1 встречается 11 разновидностей. Которые могут обойтись от 50 до 400 грн", – рассказали специалисты.
В то же время, отметили специалисты, если зерна плохо прочеканены и не видно, замкнутые они или разомкнуты, следует замерить расстояние между крайними остями колосьев. Так:
- у штампа 2.1 оно составляет 12 мм;
- у штампа 2.21 – 11,6 мм.
Сколько наличности приходится на одного украинца
В целом же, рассказали в НБУ, на 1 апреля 2026 года в наличном обороте находилось 923,2 млрд грн. В частности:
- 2,6 млрд штук банкнот на общую сумму 913,4 млрд грн
- 15,2 млрд штук монет (без учета памятных и инвестиционных) – их общая сумма составляет 9,6 млрд грн.
В то де время, на одного жителя Украины приходились 63 банкноты (любого номинала). Что на 1 меньше, чем было в начале года.
А вот монет у украинцев стало больше. В апреле на одного человека их приходилось 195 штук, тогда как 1 января – 193 единицы.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Национальный банк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 20 грн. Ожидается, что она будет из серебра 925-й пробы, появится в августе и будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!