За 10 копеек заплатят почти 20 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета

Определенные старые монеты могут принести украинцам большие деньги – ведь из-за своих особенностей те высоко ценятся среди коллекционеров. К примеру, за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк могут заплатить от 10 000 до 18 000 грн

По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", отличить такие монеты от обычных можно по ряду признаков. В частности:

тонкому среднему зубу тризуба;

замкнутому пятому и седьмому зернам третьего колоса.

При этом, подчеркивают специалисты, есть схожий штамп аверса – 2.1. Однако у него пятое и седьмое зерна третьего колоса разомкнуты", – рассказали специалисты.

"С аверсом 2.1 встречается 11 разновидностей. Которые могут обойтись от 50 до 400 грн", – рассказали специалисты.

В то же время, отметили специалисты, если зерна плохо прочеканены и не видно, замкнутые они или разомкнуты, следует замерить расстояние между крайними остями колосьев. Так:

у штампа 2.1 оно составляет 12 мм;

у штампа 2.21 – 11,6 мм.

Сколько наличности приходится на одного украинца

В целом же, рассказали в НБУ, на 1 апреля 2026 года в наличном обороте находилось 923,2 млрд грн. В частности:

2,6 млрд штук банкнот на общую сумму 913,4 млрд грн

15,2 млрд штук монет (без учета памятных и инвестиционных) – их общая сумма составляет 9,6 млрд грн.

В то де время, на одного жителя Украины приходились 63 банкноты (любого номинала). Что на 1 меньше, чем было в начале года.

А вот монет у украинцев стало больше. В апреле на одного человека их приходилось 195 штук, тогда как 1 января – 193 единицы.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Национальный банк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 20 грн. Ожидается, что она будет из серебра 925-й пробы, появится в августе и будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.

