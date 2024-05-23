Выплаты отменят: почему переселенцам могут отказать в помощи

В выплатах помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) могут отказать в случае, если громада исключена из списка боевых действий или временно оккупированных территорий либо если переселенцы отсутствуют по месту учета или уехали за границу на постоянное проживание. В таком случае нужно обратиться в органы социальной защиты населения, ЦПАУ, исполнительные органы или воспользоваться порталом Дія.

OBOZ.UA выяснил, почему переселенцам могут отказать в выплатах, а также куда обратиться для их возобновления. Согласно пункту 4 Порядка предоставления помощи на проживание ВПЛ, заявление о назначении помощи можно подать через следующие каналы:

в органы социальной защиты населения;

исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета;

центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

(ЦПАУ); через портал или приложение Дія.

Согласно пункту 21 Порядка, орган социальной защиты населения принимает решение о назначении или отказе в назначении помощи в течение 15 рабочих дней с даты поступления заявления. Это касается и заявлений, поданных в электронной форме через портал Дія, в том числе с использованием мобильного приложения.

Органы социальной защиты населения предоставляют ответы на обращение в течение установленного законодательством срока для рассмотрения обращений граждан – 30 календарных дней. Важно отметить, что устный отказ не имеет юридической силы и не может быть обжалован. Все решения должны быть документально оформлены и предоставлены заявителю в письменной форме.

Причины отказов в выплатах

О причинах отказов рассказал координатор направления юридической помощи БФ "Право на защиту" Виталий Черненький. Среди них основными являются:

исключение громады из списка боевых действий или оккупированных территорий;

Если громада, где проживали переселенцы, исключена из списка территорий, где ведутся боевые действия, или временно оккупированных, это может стать основанием для отказа в выплатах. Исключением являются переселенцы, жилье которых было разрушено или стало непригодным для проживания при условии предоставления документального подтверждения этого факта.

"старые" ВПЛ;

Переселенцы, ставшие ВПЛ до 24 февраля 2023 года, имеют право на выплаты, если на 1 марта 2022 года они получали ежемесячное адресное пособие. Или если они повторно переместились с территорий, где ведутся боевые действия, либо временно оккупированных после 24 февраля 2022 года.

дети ВПЛ;

Дети, рожденные у переселенцев, вправе получить справку переселенца. А также они могут рассчитывать на денежную помощь, если их родители после 24 февраля 2022 года переместились из населенного пункта в районе военных действий или оккупации.

отсутствие по месту фактического жительства;

Если после проверки установлено, что переселенец отсутствует по месту учета. И если он не прибыл в орган социальной защиты населения в течение 10 календарных дней, выплаты могут быть прекращены со следующего месяца.

выезд за границу;

Выезд ВПЛ за границу на постоянное проживание является основанием для отмены справки переселенца и прекращения выплат. Если после проверки обнаружено отсутствие переселенца по месту учета в течение 60 дней, справка отменяется, а выплаты прекращаются.

Факт предоставления выплат не зависит от того, есть ли у переселенца открытый ФЛП, работает ли он по найму и получал ли раньше другие виды социальной помощи. Устный отказ не имеет юридической силы и не может быть обжалован.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, люди, повторно эвакуируемые из опасных районов Харьковщины (Волчанск, Липцы), могут повторно получить выплаты как внутренне перемещенные лица. Взрослые получат 2000 гривен в месяц, а дети и лица с инвалидностью – 3000 гривен. Это пособие назначается на период шести месяцев.

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