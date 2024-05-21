Выплаты для ВПЛ: жители двух городов могут повторно получить финансовую помощь

Люди, повторно эвакуируемые из опасных районов Харьковщины (Волчанск, Липцы) могут повторно получить выплаты как внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Взрослые получат 2000 гривен в месяц, а дети и лица с инвалидностью – 3000 гривен. Это пособие назначается на период шести месяцев.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. "В пределах обязательной эвакуации из Волчанска и Липцев повторно выехавшие люди имеют право на выплаты для внутренне перемещенных лиц ", — подчеркнула вице-премьер Ирина Верещук в эфире Общественного.

Чтобы иметь право на получение помощи, граждане должны быть включены в списки эвакуированных, которые составляют местные власти. Для этого самостоятельно выехавшие из населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация, могут обращаться в Департамент социальной защиты населения Харьковской областной военной администрации (ОВА) по телефону горячей линии: (066) 283-41-43.

Для восстановления статуса внутренне перемещенного лица необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или в управление социальной защиты населения в принимающих общинах. Государственная денежная помощь для ВПЛ составляет:

2000 гривен в месяц для взрослых;

в месяц для взрослых; 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью.

Это пособие назначается на период шести месяцев. Жители двух городов, повторно эвакуируемых из опасных регионов, могут воспользоваться этой поддержкой.

Для включения в списки эвакуированных и восстановления статуса ВПЛ необходимо выполнить определенные шаги. А именно:

обратиться в Департамент социальной защиты населения Харьковской ОВО по телефону горячей линии для подтверждения самостоятельной эвакуации;

посетить ЦНАП или управление социальной защиты населения в принимающих общинах для оформления документов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Украины совместно с ЮНИСЕФ предоставит экстренную финансовую помощь в размере 10 800 грн на одного человека уязвимым категориям семей, вынужденных эвакуироваться с прифронтовых территорий Харьковщины и Сумщины из-за обстрелов. К примеру, многодетная малообеспеченная семья из пяти человек получит 54 000 грн дополнительной денежной помощи.

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