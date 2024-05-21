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Выплаты для ВПЛ: жители двух городов могут повторно получить финансовую помощь

Дарина Герцева
Личные финансы
2 минуты
1,1 т.
Жители Харьковщины могут повторно получить денежную помощь

Люди, повторно эвакуируемые из опасных районов Харьковщины (Волчанск, Липцы) могут повторно получить выплаты как внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Взрослые получат 2000 гривен в месяц, а дети и лица с инвалидностью – 3000 гривен. Это пособие назначается на период шести месяцев.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. "В пределах обязательной эвакуации из Волчанска и Липцев повторно выехавшие люди имеют право на выплаты для внутренне перемещенных лиц ", — подчеркнула вице-премьер Ирина Верещук в эфире Общественного.

Чтобы иметь право на получение помощи, граждане должны быть включены в списки эвакуированных, которые составляют местные власти. Для этого самостоятельно выехавшие из населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация, могут обращаться в Департамент социальной защиты населения Харьковской областной военной администрации (ОВА) по телефону горячей линии: (066) 283-41-43.

Для восстановления статуса внутренне перемещенного лица необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или в управление социальной защиты населения в принимающих общинах. Государственная денежная помощь для ВПЛ составляет:

  • 2000 гривен в месяц для взрослых;
  • 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью.

Это пособие назначается на период шести месяцев. Жители двух городов, повторно эвакуируемых из опасных регионов, могут воспользоваться этой поддержкой.

Для включения в списки эвакуированных и восстановления статуса ВПЛ необходимо выполнить определенные шаги. А именно:

  • обратиться в Департамент социальной защиты населения Харьковской ОВО по телефону горячей линии для подтверждения самостоятельной эвакуации;
  • посетить ЦНАП или управление социальной защиты населения в принимающих общинах для оформления документов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Украины совместно с ЮНИСЕФ предоставит экстренную финансовую помощь в размере 10 800 грн на одного человека уязвимым категориям семей, вынужденных эвакуироваться с прифронтовых территорий Харьковщины и Сумщины из-за обстрелов. К примеру, многодетная малообеспеченная семья из пяти человек получит 54 000 грн дополнительной денежной помощи.

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