Выплаты по "Национальному кешбэку" проведут в ближайшие дни: когда придут деньги

Первую выплату в рамках "Национального кешбэка" украинцы получат в период с 22 по 31 октября. Средства перечислят 646 378 украинцам. Потратить их можно будет либо на оплату различных услуг, либо задонатить на Вооруженные силы или приобрести военные облигации.

Видео дня

Об этом сообщили на Правительственном портале. Там отметили:

суммарно государство переведет украинцам 37,2 млн грн, "накопленных за покупки в сентябре";

среди услуг, на которые можно потратить кешбэк, – коммунальные, медицинские, транспорт и пр.

"Денежные средства будут начислены тем гражданам, которые осуществили покупки украинских товаров и сумма кешбэка составляла более 2 грн за сентябрь. По результатам сентября таких потребителей оказалось 646 378. У других либо не было начислений, либо они составляли менее 2 грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: полученный кешбэк не будет облагаться налогом. Выплата же будет производиться ежемесячно, с 20-го числа следующего месяца за предыдущий. То есть в конце октября потребители получат кешбэк, накопленный за сентябрь, в конце ноября – за октябрь.

"Условием выплаты кешбэка является активация карты для выплат в Дії. Кто сделал это, получит накопленный за сентябрь кешбэк в октябре. Кто не активировал в Дії свою карту для выплат, должен это сделать. Средства никуда не исчезнут, будут выплачены в ноябре", – отметили на Правительственном портале.

Как начать получать кешбэк от государства

Кешбэк в размере 10% стоимости начисляется за покупку товаров украинских производителей, включенных в программу. Максимальная сумма выплат – 3 тыс. грн в месяц.

Чтобы получать кешбэк от государства, необходимо прежде всего подать заявку. Сделать это можно через сайт или мобильное приложение банка, участвующего в программе. Также можно обратиться в его отделение. В настоящее время к программе присоединились:

ПриватБанк;

monobank;

Укргазбанк;

Sense Bank;

ПУМБ;

Абанк;

Банк Глобус;

UKRSIBBANK BNP Paribas Group;

Ощадбанк;

Аккордбанк;

Банк Кредит Днепр.

После подачи заявления нужно определить карты, с которых оплачиваются покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт в магазинах-участниках программы. Далее:

открыть физическую или виртуальную карту, куда будет начисляться кешбэк;

в Дії в разделе "Сервисы" выбрать карту "Национальный кешбэк" для выплат.

Как сообщал OBOZ.UA, также с 1 июля 2024 года в Украине ввели "книжные сертификаты", которые молодежь в возрасте 18 лет сможет получить через приложение Дія. На них можно купить книги на сумму 908 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!