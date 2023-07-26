Выплаты переселенцам урежут с августа: стали известны главные причины такого решения
Ужесточение правил выплат ВПЛ (внутренне перемещенным лицам) в Украине связано с необходимостью введения ограничений, потребность в которых не предусмотрели в начале полномасштабной войны. Кроме того, переселенцев хотят стимулировать к поиску работы и открытию бизнеса.
Об этом рассказала первая замминистра социальной политики Дарья Марчак специалистам "Социальной платформы". По словам чиновницы, после полномасштабного вторжения РФ никто не знал, что война затянется на долгие месяцы, а потому выплаты были организованы из расчета на недлительный период.
В результате некоторые ВПЛ продолжают получать деньги по 15 месяцев, с апреля 2022 года. А это не только создает нагрузку на госбюджет, но и вредит экономике в длительной перспективе, объяснила Марчак.
"Мы продлеваем на полгода помощь тем лицам, которые получают ее, например, с апреля или июля 2022 года. То есть уже больше года. Или шесть, девять, 15 месяцев... И это действительно очень большой период. Когда принималось решение о помощи для ВПЛ, это делалось из предположения, что военное положение пробудет недолго. Никто не знал и не мог предположить, что война продлится так много месяцев. Поэтому в то время и не появился ограничительный срок для выплат", – отметила чиновница.
Теперь государство установило для выплат срок в шесть месяцев. Этим оно хочет стимулировать переселенцев прилагать усилия для собственного финансового обеспечения: устраиваться на работу, переквалифицироваться, открывать бизнес.
"Когда мы помогаем семье, нам очень важно найти баланс – когда мы не начинаем замещать от государства стимул трудоустраиваться. На самом деле есть случаи, что семья получает помощь, например, в 10 тыс. грн, и у нее нет стимула идти работать в селе. Для нас очень важно, чтобы люди поняли, что у них есть время, когда государство будет им помогать, но оно не бесконечно. Это время есть, чтобы прилагать усилия для своей финансовой обеспеченности", – рассказала Марчак.
Выплаты ВПЛ: кого лишат помощи
Большинству переселенцев с 1 августа 2023 года автоматически продлят уже назначенную помощь. Однако выплаты прекратят таким категориям:
- ВПЛ, которые вернулись в оставленное место проживания;
- украинцы, которые находятся за границей более 30 дней подряд и к 1 августа не вернутся на родину (кроме тех, кто имеет важные основания, например командировка, лечение, похороны, суды и т.д.);
- отбывают тюремное наказание, а также осуждены за преступление против основ нацбезопасности или объявлены в розыск.
С 1 сентября выплаты также начнут отменять тем, у кого они были продолжены, при наличии таких критериев (для любого члена семьи):
- приобретали транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет;
- одноразово оплатили товары или активы на сумму более 100 тыс. грн: недвижимость, земельный участок, ценные бумаги, виртуальные активы, товары долгосрочного применения, иностранная валюта, банковские металлы;
- имеют на депозитах или в облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ) суммарно более 100 тыс. грн;
- имеют в собственности пригодное для проживания жилье площадью не менее 13,65 кв. м на человека на территории, которая не включена в список временно оккупированных или тех, где ведутся/велись боевые действия;
- приобрели жилье за средства денежной компенсации из местного или государственного бюджета;
- находятся на полном государственном обеспечении или отбывают наказание в местах лишения свободы.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине семьи переселенцев могут получить выплату на новорожденного в размере 3 тыс. грн в месяц. Для этого необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг.
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