Мошенники похищают у украинцев аккаунты Viber с помощью SMS: как работает схема
Мошенники используют новую схему в Viber, заставляя пользователей передавать SMS-коды активации для похищения аккаунтов. Во избежание взлома никогда не передавайте сторонним лицам коды подтверждения, блокируйте подозрительные контакты и используйте настройки конфиденциальности для защиты учетной записи.
Об этом пишут фактчекеры проекта BRAMA. Злоумышленники действуют под видом представителей известных компаний – банков, мобильных операторов или популярных онлайн-сервисов.
Они отправляют сообщения в Viber или звонят, сообщая, что для подтверждения регистрации или активации нового тарифа необходимо ввести SMS-код, который пользователь получит на телефон. Этот код используется для активации аккаунта Viber на другом устройстве.
Как только жертва его сообщает, мошенники получают полный контроль над ее аккаунтом. Это позволяет им:
- переписываться от имени пользователя с его контактами, распространяя мошеннические схемы;
- получить доступ к личным сообщениям, что может привести к утечке конфиденциальных данных;
- шантажировать жертву или ее контакты, требуя деньги за возврат доступа к аккаунту;
- изменить настройки аккаунта, сделав его недоступным для владельца.
Как уберечься от мошенников
- никогда не передавайте никому SMS-коды активации – они предназначены только для владельца аккаунта;
- блокируйте подозрительные сообщения и звонки – если вам пишут или звонят неизвестные лица, требующие код, это, скорее всего, мошенники;
- ограничьте возможность получения сообщений от незнакомых пользователей – это можно сделать в конфиденциальности Viber;
- активируйте двухэтапную аутентификацию, если такая функция доступна – это дополнительный уровень защиты, который усложнит доступ к аккаунту даже в случае похищения SMS-кода.
Что делать, если ваш аккаунт уже сломали
- убедитесь, что ваш аккаунт вышел из устройства – если вас выбросило из Viber, это означает, что кто активировал его на другом устройстве;
- попробуйте повторно активировать аккаунт – если у вас еще есть доступ к телефонному номеру, вы можете восстановить контроль, введя новый код активации;
- известите друзей и знакомых об изломе – мошенники могут писать от вашего имени, выдавая себя за вас;
- обратитесь в службу поддержки Viber – если вы не можете восстановить доступ, сообщите о проблеме администрации мессенджера.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники выманивали у родственников погибших военнослужащих деньги, которые им выплачивало государство. Выдавая себя за работников банков, они могли обмануть около 500 семей павших защитников.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!