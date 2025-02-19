Мошенники похищают у украинцев аккаунты Viber с помощью SMS: как работает схема

Мошенники используют новую схему в Viber, заставляя пользователей передавать SMS-коды активации для похищения аккаунтов. Во избежание взлома никогда не передавайте сторонним лицам коды подтверждения, блокируйте подозрительные контакты и используйте настройки конфиденциальности для защиты учетной записи.

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Об этом пишут фактчекеры проекта BRAMA. Злоумышленники действуют под видом представителей известных компаний – банков, мобильных операторов или популярных онлайн-сервисов.

Они отправляют сообщения в Viber или звонят, сообщая, что для подтверждения регистрации или активации нового тарифа необходимо ввести SMS-код, который пользователь получит на телефон. Этот код используется для активации аккаунта Viber на другом устройстве.

Как только жертва его сообщает, мошенники получают полный контроль над ее аккаунтом. Это позволяет им:

переписываться от имени пользователя с его контактами, распространяя мошеннические схемы;

с его контактами, распространяя мошеннические схемы; получить доступ к личным сообщениям, что может привести к утечке конфиденциальных данных;

шантажировать жертву или ее контакты , требуя деньги за возврат доступа к аккаунту;

, требуя деньги за возврат доступа к аккаунту; изменить настройки аккаунта, сделав его недоступным для владельца.

Как уберечься от мошенников

никогда не передавайте никому SMS-коды активации – они предназначены только для владельца аккаунта;

– они предназначены только для владельца аккаунта; блокируйте подозрительные сообщения и звонки – если вам пишут или звонят неизвестные лица, требующие код, это, скорее всего, мошенники;

– если вам пишут или звонят неизвестные лица, требующие код, это, скорее всего, мошенники; ограничьте возможность получения сообщений от незнакомых пользователей – это можно сделать в конфиденциальности Viber;

– это можно сделать в конфиденциальности Viber; активируйте двухэтапную аутентификацию, если такая функция доступна – это дополнительный уровень защиты, который усложнит доступ к аккаунту даже в случае похищения SMS-кода.

Что делать, если ваш аккаунт уже сломали

убедитесь, что ваш аккаунт вышел из устройства – если вас выбросило из Viber, это означает, что кто активировал его на другом устройстве;

– если вас выбросило из Viber, это означает, что кто активировал его на другом устройстве; попробуйте повторно активировать аккаунт – если у вас еще есть доступ к телефонному номеру, вы можете восстановить контроль, введя новый код активации;

– если у вас еще есть доступ к телефонному номеру, вы можете восстановить контроль, введя новый код активации; известите друзей и знакомых об изломе – мошенники могут писать от вашего имени, выдавая себя за вас;

– мошенники могут писать от вашего имени, выдавая себя за вас; обратитесь в службу поддержки Viber – если вы не можете восстановить доступ, сообщите о проблеме администрации мессенджера.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники выманивали у родственников погибших военнослужащих деньги, которые им выплачивало государство. Выдавая себя за работников банков, они могли обмануть около 500 семей павших защитников.

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