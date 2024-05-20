Переселенцы могут рассчитывать на новую выплату до 54 тыс. грн: кому дадут деньги

Правительство Украины совместно с ЮНИСЕФ предоставит экстренную финансовую помощь в размере 10 800 грн на одного человека уязвимым категориям семей, которые вынуждены эвакуироваться с прифронтовых территорий Харьковщины и Сумщины из-за обстрелов. К примеру, многодетная малообеспеченная семья из пяти человек получит 54 000 грн дополнительной денежной помощи.

Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины. "Координация действий государства и международных партнеров для оказания помощи гражданам Украины, дает возможность поддержать тысячи украинцев, которые так нуждаются. Искренне благодарю наших партнеров в ЮНИСЕФ за то, что вы стоите рядом с гражданами Украины в критических для страны вызовах", – отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Выплаты будут осуществляться таким категориям семей с детьми, которые с 1 мая 2024 года подлежат обязательной эвакуации и эвакуации проживали на территории Сумщины и Харьковщины и принадлежали к одной или нескольким следующим категориям:

в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет;

семья многодетна с детьми до 18 лет;

детей воспитывает одинокая мать или одинокий отец;

семья с детьми младше 18 лет является малообеспеченной.

Процедура получения помощи

Дополнительная финансовая помощь будет предоставляться единовременно. Продолжительность выплат будет зависеть от бюджета программы. Если семья эвакуируется средствами организованными областной военной администрацией (ОВА), дополнительно обращаться за получением помощи не требуется – выплата будет произведена автоматически.

Если же семья выезжает в безопасное место самостоятельно в рамках обязательной эвакуации, после эвакуации необходимо обратиться в ближайшее управление социальной защиты в переехавшем обществе с заявлением о выплате соответствующей помощи.

Средства единовременного пособия будут зачисляться на счет одного из членов семьи-получателя помощи. Также средства можно получить через Укрпочту.

"Пока идет война, тысячи семей нуждаются в немедленной помощи, чтобы обеспечить детей всем необходимым. Это критично для уязвимых семей с детьми, которых сегодня эвакуируют из прифронтовых общин Харьковской и Сумской областей. Очень важно, чтобы эти семьи имели все средства, необходимые для преодоления тяжелых испытаний, которые их постигли", – отметил глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Мунир Мамедзаде.

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