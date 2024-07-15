Выплата за погибшего воина: кто получит средства независимо от личного распоряжения военного

В 2024 году семьи погибших украинских военных имеют право на единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн или 2,15 млн грн в зависимости от обстоятельств гибели, с расширенным перечнем получателей по Закону Украины № 3515-ІХ. Однако военнослужащие теперь имеют право самостоятельно определять, кто и в каких долях получит денежную помощь в случае их смерти.

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OBOZ.UA разобрался, кто может получить средства и в каком размере. Эта выплата регулируется постановлением Кабинета Министров №168 от 28 февраля 2022 года.

В 2024 году был расширен перечень лиц, имеющих право на получение единовременного пособия в случае гибели (смерти) военного. Это стало возможным благодаря Закону Украины № 3515-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о назначении и выплате единовременной денежной помощи".

Размер пособия зависит от обстоятельств гибели военного. Если он погиб в боевых действиях на фронте, его семья имеет право на выплату в размере 15 млн. грн.

Если же военный погиб во время прохождения военной службы, но не в боевых действиях, то объем компенсации будет меньше. Государство выплачивает семьям погибших воинов две суммы:

15 млн грн – для семей погибших военнослужащих и полицейских. Необходимо иметь выписку из приказа воинской части и личного дела погибшего;

– для семей погибших военнослужащих и полицейских. Необходимо иметь выписку из приказа воинской части и личного дела погибшего; 2,15 млн грн (750 прожиточных минимумов) – для добровольцев, которые не были оформлены ни в одной из военных структур. Эта сумма зависит от прожиточного минимума, поэтому из года в год может изменяться.

Помощь распределяется равными частями между всеми получателями, указанными в статье 16 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Военнослужащий может составить личное распоряжение (в письменной форме) о выплате единовременного пособия определенным людям, самостоятельно определив размер их доли в процентах.

В этом случае помощь будет распределяться на тех, кто указан в распоряжении. Несовершеннолетние, малолетние или совершеннолетние нетрудоспособные дети, а также нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители погибшего имеют право на получение выплаты независимо от личного распоряжения.

Им в любом случае выплачивается 50% от доли. Лица, которые могут получить выплату:

дети (усыновленные, зачатые при жизни погибшего и рожденные после его смерти);

(усыновленные, зачатые при жизни погибшего и рожденные после его смерти); дети, в отношении которых погибшее лицо было лишено родительских прав;

один из супругов, переживший погибшее лицо;

родители (усыновители) погибшего, если они не были лишены родительских прав или их родительские права были восстановлены на время гибели;

внуки погибшего, если к моменту его гибели их родители также погибли;

если к моменту его гибели их родители также погибли; женщина (супруг), с которой погибший проживал одной семьей, но не состоял в браке, если этот факт установлен решением суда;

если этот факт установлен решением суда; иждивенцы погибшего.

Иждивенцы – это члены семьи погибшего, находившиеся на его полном содержании или получавшие от него помощь в качестве основного источника средств к существованию. Ими могут быть нетрудоспособные совершеннолетние дети, дети до 23 лет, получавшие алименты по учебе, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или ставшие инвалидами до 18 лет и находившиеся на полном обеспечении погибшего.

Обязательным условием является то, чтобы родственники погибшего не должны проживать в РФ или Беларуси и не могут быть осуждены за государственную измену, коллаборационную деятельность или пособничество государству-агрессору. Родственники, имеющие право на выплаты, могут отказаться в пользу другого члена семьи. Если кто-либо из членов семьи отказывается от выплаты или не обратился за ней в течение трех лет, их доля распределяется между другими, имеющими право на компенсацию.

После уведомления о гибели военнослужащих или воинской части должны выдать родственникам свидетельство о смерти. Получив свидетельство, семья может начинать собирать необходимые документы. Семья должна обратиться к военному руководству погибшего, чтобы получить дополнительные документы. В течение 10 дней командир воинской части передает родственникам погибшего:

выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;

об исключении погибшего из списка личного состава воинской части; документ о причинах и обстоятельствах гибели;

выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего.

После получения этих документов члены семьи обращаются в районный территориальный центр комплектования (ТЦК) и социальную поддержку (СП) независимо от места регистрации. Они подают заявление о назначении выплаты и пакете документов, включая:

документы, подтверждающие гибель военного и обстоятельства;

личные документы члена семьи, претендующего на выплату;

документы, подтверждающие родственные связи с погибшим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, копию свидетельства о рождении погибшего, копию решения суда или нотариально удостоверенную сделку о факте нахождения заявителя на содержании погибшего).

Сумма пособия выплачивается поэтапно, сначала 1/5 от назначенной суммы, а остаток (4/5) – долями в течение 40 последующих месяцев. Деньги начисляются на счет банка, указанного в заявлении на получение помощи.

Однако 18 июня 2024 года правительство Украины изменило правила оказания помощи семьям военнослужащих, позволив военным самостоятельно определять, кто и в каких долях получит денежную помощь в случае их смерти. Новые правила гарантируют выплаты нетрудоспособным детям, вдовам и родителям независимо от содержания личного распоряжения военного.

Теперь военнослужащие могут составить личное распоряжение, в котором указывают лиц, которые получат денежные выплаты в случае их смерти, и распределить эти средства между ними в процентах. Это распоряжение можно составить в письменной произвольной форме, указав конкретных лиц и размер частиц. В документе могут быть указаны лица, не имеющие близких родственных связей с военнослужащим, или указано, что один из родственников должен получить большую долю.

Распоряжение удостоверяется командиром воинской части или нотариусом и хранится по личному делу военнослужащего. Содержание документа не разглашается до момента смерти военнослужащего, обеспечивающего конфиденциальность и защиту личных данных.

Как в случае с гражданским завещанием, военнослужащий может в любое время отменить свое распоряжение или составить новое. Каждый новый документ автоматически аннулирует предыдущий. Это позволяет корректировать решение в зависимости от изменения обстоятельств в их жизни.

Законодательство обеспечивает защиту прав определенных категорий лиц, получающих выплаты вне зависимости от содержания личного распоряжения военного. К таким лицам относятся:

малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособная вдова (вдовец);

(вдовец); нетрудоспособные родители погибшего

Эти категории получат денежную помощь при смерти военнослужащего независимо от любых других факторов. Новые правила позволяют военнослужащим самостоятельно решать, кто получит финансовую поддержку в случае смерти, повышая уровень социальной защищенности и обеспечивая большую гибкость в распределении денежных средств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ко Дню Независимости Украины в 2024 году ветераны войны и некоторые категории граждан получат разовые денежные выплаты в размере от 450 до 3100 грн. Выплаты будут производиться автоматически для пенсионеров, а другие категории должны подать заявления в Пенсионный фонд до 1 августа или до 1 октября 2024 года.

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