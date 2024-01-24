Выплаты украинцам 6500 и 13 200 грн: в полиции предупредили о схеме мошенников

В сети мошенники рассылают фейковые сообщения о якобы выплатах гражданам помощи. Речь идет, в частности, о предоставлении 6500 и 13 200 грн.

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Оба сообщения присылают гражданам на мессенджеры, и оба не имеют ничего общего с действительностью, говорят в полиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Аферисты соблазняют людей несуществующими выплатами, предлагая им перейти по указанной ссылке. При этом в тексте сообщения аферисты ссылаются на закон №2702-251, якобы принятый Верховной Радой. На самом же деле такого закона не существует, как и анонсированных выплат пособия.

Мошенники же крадут банковские реквизиты доверчивых людей, которые переходят по ссылке и сами вводят персональные данные. После того, имея на руках номера и PIN-коды банковских карт, аферисты воруют со счетов все деньги.

"Человек становится жертвой мошенничества именно тогда, когда переходит по ссылке, указанной в сообщении, и осуществляет авторизацию из своего банка, вводя персональные данные, пароли и т.д. Таким образом, мошенники получают доступ к его банковской карте", – сообщают полицейские.

Только за сутки в областное управление полиции обратилось четверо жителей Волыни, у которых аферисты украли со счетов суммарно более 60 тыс. грн. Полиция, конечно, открыла уголовные производства по этим жалобам, но удастся ли вычислить мошенников и вернуть людям похищенные деньги, неизвестно.

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