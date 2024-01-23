Предлагают по 100 грн за старые лампочки: мошенники придумали новую схему обмана украинцев

В Украине мошенники придумали новую схему обмана, "прикрытием" в которой служит госпрограмма обмена старых ламп накаливания на новые LED. Аферисты предлагают украинцам несуществующую доплату 100 грн за одну лампу. На самом деле под видом регистрации в госпрограмме жертвам рассылают ссылки для кражи данных.

Видео дня

Об этом информирует пресс-служба "Укрэнерго". "Отмечаем – "Укрэнерго" не обменивает никаких лампочек, тем более не выдает за них вознаграждение", – говорится в заявлении.

"Обменивай старые лампочки и зарабатывай!.. Получи 100 грн доплаты за каждую", – говорится в сообщении мошенников. Если перейти по ссылке, которую распространяют в таких сообщениях, и тем более заполнить какие-либо анкеты, мошенники могут получить доступ к данным жертвы, в том числе банковским.

В компании призывают не переходить по подобным ссылкам, не заполнять никаких заявок, предложенных в таких объявлениях. Контактные данные, которые там предлагается указать, мошенники могут использовать в своих целях.

"Пожалуйста, посылайте жалобы на такие ложные сообщения и не допускайте их распространения", – заявили в "Укрэнерго".

Обмен ламп в Украине: какие правила на самом деле

Украине пенсионеры могут обменять дополнительно до 5 новых LED-ламп в ближайших отделениях "Укрпочты". Для этого нужно взять с собой необходимые документы.

Для этого необходимо иметь при себе:

паспорт;

РНОКПП;

пенсионное удостоверение;

активный телефонный номер.

Также программа в дальнейшем открыта и для юридических лиц, таких как: медицинские учреждения, школы, детские сады, поликлиники и ОСМД, которые могут получить LED-лампы, подав соответствующее заявление через приложение Дія.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, правоохранители совместно с чешскими коллегами задержали участников преступной организации. Злоумышленники создали сеть фишинговых сall-центров на территории Киева и обманули десятки иностранцев почти на 2 миллиона чешских крон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!