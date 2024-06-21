Всем украинцам ограничили возможность использования кредитных денег: что запретил НБУ. Документ
Национальный банк ввел запрет на использование кредитных средств для участия в азартных играх. Он начнет действовать с 22 июня.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что это:
- позволит минимизировать риски для безопасности и стабильности финансовой системы;
- уменьшит негативные последствия функционирования сферы азартных игр в сети Интернет;
- будет способствовать защите прав потребителей и развитию ответственного потребительского кредитования.
"Национальный банк Украины с 22 июня 2024 г. вводит запрет на проведение платежных операций клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх за счет средств, полученных на условиях кредита. Указанные изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 21 июня 2024 № 72 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 № 18", которое вступает в силу с 22 июня 2024 года", – говорится в сообщении.
Зеленский подписал указ об ограничении на азартные игры в интернете
Ранее же Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете. Этим он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, касающееся работы онлайн-казино.
Именно согласно ему Национальный банк должен был утвердить рекомендации банкам по блокированию платежей граждан кредитными средствами на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх. Что он, собственно, и сделал соответствующим постановлением.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, НБУ предлагает ввести лимиты на переводы с карты на карту. По новым правилам, украинцы смогут делать до 30 переводов в месяц на сумму до 100 тыс. грн.
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