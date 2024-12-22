Военнослужащие в Украине могут получить квартиру от государства: кто именно и при каких условиях

Безвозмездное жилье или компенсация предоставляются военным с инвалидностью, участникам АТО/ООС, ВПЛ, участвовавшим в боевых действиях и их семьям. Получение жилья требует соответствия критериям, оформлению документов через воинскую часть и соблюдению очередности.

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Об этом пишет Киевская областная военная администрация. Это право закреплено законом о социальной и правовой защите военнослужащих. Государство предлагает два основных механизма поддержки: денежную компенсацию или непосредственное предоставление жилого помещения.

Кому предоставляется денежная компенсация за жилье

Государство предоставляет специальную денежную компенсацию по приобретению жилья определенным категориям военных. А именно:

лица с инвалидностью в результате войны или боевых действий;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), участвовавшие в АТО/ООС.

Компенсацию можно использовать для приобретения квартиры или дома с земельным участком. Приобрести жилье можно как на первичном, так и на вторичном рынке.

Критерии для получения безвозмездного жилья

Военнослужащие и члены их семей, претендующие на безвозмездное жилье, должны удовлетворять нескольким требованиям. А именно:

потребность в улучшении жилищных условий;

выслуга не менее 20 лет для военнослужащих срочной службы;

регистрация по месту дислокации воинской части;

отсутствие предварительного использования права на безвозмездное жилье.

Если жилье невозможно предоставить, воинская часть должна арендовать жилое помещение или выплатить компенсацию за аренду. Чтобы стать на квартирную очередь, военный должен предоставить пакет документов командиру воинской части:

рапорт о взятии на учет;

справки о составе семьи, регистрации места жительства;

документы, подтверждающие право на льготы.

После подачи документов решение о зачислении на учет принимает жилищная комиссия, а утверждает командир части. Очередность получения жилья зависит от утвержденного списка. В случае отказа военный имеет право обжаловать решение суда.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинским защитникам из состава Вооруженных Сил, даже если они лечатся после любого ранения, связанного с защитой Родины, гарантировано денежное довольствие. Речь идет об известных "100 тысячах на передовой".

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