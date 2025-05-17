Военному вместо месячной зарплаты прислали 2,5 млн грн: он сбежал из части и успел потратить почти 900 тысяч

Соборный районный суд города Днепра в мае 2025-го огласил приговор военнослужащему, который еще в начале года сбежал из воинской части, получив накануне ошибочную денежную выплату. Еще в декабре 2024-го мужчине начислили денежную помощь в размере месячной зарплаты - 25 тыс. 43 грн. Однако ошибочно перечислили на его счет 2 млн 441 тыс. 793 грн.

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Как говорится в материалах дела №201/4535/25, уже 7 января понимая реальную возможность участия в ведении боевых действий, а также чтобы не возвращать деньги, военный сбежал из части. Задержать его удалось только 6 марта и к этому моменту он уже успел потратить 868 тыс. 991 грн.

Так, приказом командира воинской части 16 декабря 2024 года военнослужащему (старший солдат) назначили денежную помощь на оздоровление в размере месячного денежного обеспечения за 2024 год в сумме 25 тыс. 043 грн.

Но ошибочно выплатили ему 2 млн 441 тыс. 793 грн. Деньги поступили ему 28 декабря 2024 года как денежная помощь на оздоровление. "7 января 2025 года старший солдат осознавая реальную возможность участия в ведении боевых действий, а также с целью присвоения и невозврата денежных средств, принадлежащих государству в лице воинской части и находившихся в его ведении на общую сумму 2 417 071,47 гривен решил не выполнять свои обязанности по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины и вообще уклониться от военной службы в воинской части", - говорится в материалах дела.

Его задержали 6 марта правоохранители и доставили в воинскую часть. Он согласился вернуть средства добровольно, но на тот момент ему не хватало 868 тыс. 991 грн, которые он, очевидно, уже успел потратить. Суд рассмотрел дело не в уголовной, а гражданской части.

В рамках уголовной части ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества в пользу государства. В гражданском деле его обязали вернуть в бюджет 868 тыс. 991 грн.

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