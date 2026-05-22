Водители в Украине бьют машины из-за ямы на дорогах: как получить компенсацию. Инструкция

В Украине стремительно сократилось количество аварий из-за некачественных дорог. Но, несмотря на общую положительную динамику, половина всех автопроисшествий произошла лишь в трех регионах – на Львовщине, в Киеве и Тернопольской области.

Видео дня

Об этом сообщает Опендатабот. Водителям также напомнили, что в случае повреждения авто из-за выбоины крайне важно правильно зафиксировать событие, чтобы получить компенсацию от балансодержателя дороги.

Сколько авто повредилось из-за качества дорог

Отмечается, что в 2025 году украинская полиция оформила 332 дорожно-транспортных происшествия, которые произошли из-за ненадлежащего состояния дорожного покрытия. Это на треть меньше, чем было в 2024-м – 475 аварий.

Именно этот год стал рекордным с начала полномасштабной войны. Хотя абсолютный максимум ДТП из-за некачественных дорог зафиксировали в 2021 году – 849 ДТП.

Где чаще всего бьются авто

Львовщина: традиционно фиксирует больше всего таких аварий – 72 ДТП. В то же время ситуация в области улучшается: за год количество случаев сократилось на 31%, а по сравнению с 2021 годом – более чем вдвое.

традиционно фиксирует больше всего таких аварий – 72 ДТП. В то же время ситуация в области улучшается: за год количество случаев сократилось на 31%, а по сравнению с 2021 годом – более чем вдвое. Киев: стабильно удерживает вторую позицию с показателем в 63 ДТП из-за нарушения правил содержания дорог и улиц. В отличие от Львовщины, в столице ситуация ухудшилась: по сравнению с 2024 годом количество аварий выросло на 17%. Впрочем, это все равно значительно меньше, чем до полномасштабного вторжения.

стабильно удерживает вторую позицию с показателем в 63 ДТП из-за нарушения правил содержания дорог и улиц. В отличие от Львовщины, в столице ситуация ухудшилась: по сравнению с 2024 годом количество аварий выросло на 17%. Впрочем, это все равно значительно меньше, чем до полномасштабного вторжения. Тернопольщина: замыкает тройку антилидеров с 29 ДТП. За год количество аварий из-за плохого состояния автодорог здесь увеличилось на 16%.

Пошаговая инструкция: как действовать водителю и получить компенсацию

Если автомобиль получил повреждения из-за ямы или ненадлежащего состояния дороги, водители могут возместить убытки через суд или в добровольном порядке. Для этого юристы и полиция рекомендуют придерживаться четкого алгоритма действий.

Остановка и безопасность

Немедленно остановите автомобиль, включите аварийную световую сигнализацию, установите знак аварийной остановки и вызовите полицию.

Самостоятельная фиксация доказательств

Пока патрульные едут, самостоятельно сделайте фото и видео ямы, повреждений машины, а также дорожных знаков (или зафиксируйте их отсутствие). Найдите свидетелей и запишите их контакты.

Оформление протокола полицией

Правоохранители должны осмотреть место происшествия и составить схему ДТП. Проследите, чтобы в документах было четко указано именно ненадлежащее состояние дороги. Полиция должна установить ответственную службу и составить на ее должностных лиц протокол по ст. 140 КУоАП.

Оценка финансовых убытков

Обратитесь к независимому оценщику, который подготовит официальный отчет с точной стоимостью ремонта и суммой нанесенного ущерба.

Подача требования о возмещении ущерба

Направьте пакет документов (протокол, фото, видео и заключение оценщика) организации, которая удерживает этот участок дороги, с требованием выплатить компенсацию. Если они отказываются – обращайтесь в суд.

Эксперты предупреждают о важном нюансе: водитель сам не должен нарушать ПДД. Если полиция докажет, что авария случилась из-за превышения скорости или невнимательности водителя, протокол составят на самого водителя. Тогда суд может оштрафовать его или временно лишить водительского удостоверения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине подходит к концу срок подачи заявлений через Дію на компенсацию стоимости полисов ОСАГО (автогражданки) для ветеранов и ветеранок. Оформить выплату можно только до 23 мая включительно, после чего прием заявлений по действующему периоду завершится.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!