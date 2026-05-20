Часть украинцев может потерять компенсацию в Дії: осталось несколько дней для подачи заявления
В Украине подходит к концу срок подачи заявлений через Дію на компенсацию стоимости полисов ОСАГО(автогражданки) для ветеранов и ветеранок. Оформить выплату можно только до 23 мая включительно, после чего прием заявлений по действующему периоду завершится.
Об этом сообщили в Дії. Речь идет о компенсации по полисам, заключенным с 1 января 2025 года. При этом подать заявление можно даже в случае, если срок действия страхового полиса уже завершился.
Кто может получить компенсацию
Программа доступна участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны. Также компенсация предоставляется только при определенных условиях:
- транспортное средство должно принадлежать заявителю;
- авто не должно использоваться в коммерческих целях;
- компенсация не распространяется на такси;
- грузовые перевозки также исключены из программы.
Средства выплачивают на Дія.Карту после проверки данных. Соответствующее удостоверение должно быть подтверждено в приложении Дия.
Как подать заявление
В Минцифры уверяют, что процедура занимает несколько минут. Для оформления компенсации нужно:
- зайти в приложение Дия;
- открыть раздел "Ветеран PRO";
- выбрать услугу компенсации автогражданки;
- подать заявление онлайн.
Напомним, полис ОСАГО является обязательным для всех владельцев автомобилей в Украине. Он покрывает ущерб, нанесенный другим участникам дорожного движения в случае ДТП по вине водителя. Без действующей автогражданки водителям грозят штрафы, а в случае аварии – необходимость самостоятельно компенсировать расходы пострадавшим.
Для ветеранов программа компенсации фактически позволяет вернуть средства, потраченные на обязательное страхование, – 50% стоимости автогражданки компенсирует страховая компания, а еще 50% государство. Такая программа действует с 2025 года в течение времени военного положения и еще в течение года после его завершения, а для лиц с инвалидностью вследствие войны скидка будет действовать постоянно.
