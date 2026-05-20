Часть украинцев может потерять компенсацию в Дії: осталось несколько дней для подачи заявления

В Украине подходит к концу срок подачи заявлений через Дію на компенсацию стоимости полисов ОСАГО(автогражданки) для ветеранов и ветеранок. Оформить выплату можно только до 23 мая включительно, после чего прием заявлений по действующему периоду завершится.

Об этом сообщили в Дії. Речь идет о компенсации по полисам, заключенным с 1 января 2025 года. При этом подать заявление можно даже в случае, если срок действия страхового полиса уже завершился.

Кто может получить компенсацию

Программа доступна участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны. Также компенсация предоставляется только при определенных условиях:

транспортное средство должно принадлежать заявителю;

авто не должно использоваться в коммерческих целях;

компенсация не распространяется на такси;

грузовые перевозки также исключены из программы.

Средства выплачивают на Дія.Карту после проверки данных. Соответствующее удостоверение должно быть подтверждено в приложении Дия.

Как подать заявление

В Минцифры уверяют, что процедура занимает несколько минут. Для оформления компенсации нужно:

зайти в приложение Дия;

открыть раздел "Ветеран PRO" ;

; выбрать услугу компенсации автогражданки;

подать заявление онлайн.

Напомним, полис ОСАГО является обязательным для всех владельцев автомобилей в Украине. Он покрывает ущерб, нанесенный другим участникам дорожного движения в случае ДТП по вине водителя. Без действующей автогражданки водителям грозят штрафы, а в случае аварии – необходимость самостоятельно компенсировать расходы пострадавшим.

Для ветеранов программа компенсации фактически позволяет вернуть средства, потраченные на обязательное страхование, – 50% стоимости автогражданки компенсирует страховая компания, а еще 50% государство. Такая программа действует с 2025 года в течение времени военного положения и еще в течение года после его завершения, а для лиц с инвалидностью вследствие войны скидка будет действовать постоянно.

