Влюбленные в бизнесе. Рефералка от ПУМБ – 4 месяца обслуживания бесплатно
Первый Украинский Международный банк (ПУМБ) предлагает клиентам малого и микробизнеса получить дополнительные выгоды, пригласив своих партнеров стать клиентами банка.
Реферальная программа от банка позволяет действующим клиентам получать дополнительный доход и бесплатное обслуживание, а их партнерам – выгодные продукты, безупречный сервис, простые и понятные решения от ПУМБ.
В частности, банк предлагает действующим клиентам пригласить своих партнеров открыть счет в банке и получить кредит в БИЗНЕС. Клиент ПУМБ, который приглашает своего партнера, может получить до 24 месяцев обслуживания в банке бесплатно, а также 500 грн, если новый партнер оформит кредит всеБІЗНЕС.
Ко Дню влюбленных, с 10 по 23 февраля будет действовать акционное предложение "Влюбленные в бизнес". Его условия предусматривают: один приглашенный партнер, становящийся клиентом ПУМБ, равняется по 4 месяца бесплатного обслуживания счета как для действующего клиента, так и для нового.
Пригласить партнера легко
В мобильном приложении ПУМБ Бизнес
- Перейти во вкладку "Больше" – "Пригласить партнера".
- Ознакомиться с условиями и нажать кнопку "Продолжить".
- Отправить партнеру ссылку-приглашение через любой удобный вам мессенджер или предоставить QR-код.
В web-кабинете ПУМБ Digital
- Найдите раздел "Программа лояльности", скопируйте приглашения и отправьте партнеру любым удобным способом.
Чтобы стать клиентом ПУМБ, не нужно приходить в отделение, достаточно установить мобильное приложение ПУМБ Бизнес и иметь установленную Дію.
Тарифный пакет всеDigital для новых клиентов ПУМБ
- Открытие текущего счета – бесплатно
- Платежи в гривне – бесплатно 10 платежей на другие банки, неограниченное количество на счета в ПУМБ
- Снятие наличных – 0,75%
- Виртуальная карта – 10 карт
- Зачисление наличных – 0,2% от суммы, минимум 10 грн
- Обслуживание счета – 200 грн/мес.
Как работает реферальная программа
- Каждый клиент банка, юридическое лицо или ФЛП, пользующийся действующими тарифными пакетами, может получить вознаграждение посредством бесплатного обслуживания.
Для этого нужно пригласить своего партнера открыть счет в ПУМБ, поделившись с ним персональной ссылкой из web банка или приложения ПУМБ Бизнес(чтобы банк смог определить того, кому нужно начислить вознаграждение).
- Приглашенный партнер должен совершить расходную операцию в течение 30 дней с момента открытия счета.
- Оба партнера получают вознаграждение – 2 мес. бесплатного обслуживания. Причем вознаграждение можно увеличить, если пригласить следующего партнера. То есть, в случае, если действующий клиент привлечет следующего партнера и будут выполнены условия – оба так же получают 2 мес. бесплатного обслуживания, максимальный срок акционного обслуживания – 24 месяца.
- В период действия акционного предложения "Влюбленные в бизнес" – с 10 по 24 февраля, оба партера получают по 4 месяца бесплатного обслуживания счета.
- Приглашенный партнер оформляет кредит всеБІЗНЕС в течение 60 дней с момента открытия счета.
- Действующий клиент – ФЛП получает вознаграждение 500 UAH на личный счет на карту физического лица в ПУМБ за открытие партнером кредита.
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