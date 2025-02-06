Влюбленные в бизнесе. Рефералка от ПУМБ – 4 месяца обслуживания бесплатно

Первый Украинский Международный банк (ПУМБ) предлагает клиентам малого и микробизнеса получить дополнительные выгоды, пригласив своих партнеров стать клиентами банка.

Реферальная программа от банка позволяет действующим клиентам получать дополнительный доход и бесплатное обслуживание, а их партнерам – выгодные продукты, безупречный сервис, простые и понятные решения от ПУМБ.

В частности, банк предлагает действующим клиентам пригласить своих партнеров открыть счет в банке и получить кредит в БИЗНЕС. Клиент ПУМБ, который приглашает своего партнера, может получить до 24 месяцев обслуживания в банке бесплатно, а также 500 грн, если новый партнер оформит кредит всеБІЗНЕС.

Ко Дню влюбленных, с 10 по 23 февраля будет действовать акционное предложение "Влюбленные в бизнес". Его условия предусматривают: один приглашенный партнер, становящийся клиентом ПУМБ, равняется по 4 месяца бесплатного обслуживания счета как для действующего клиента, так и для нового.

Пригласить партнера легко

В мобильном приложении ПУМБ Бизнес

Перейти во вкладку "Больше" – "Пригласить партнера".

Ознакомиться с условиями и нажать кнопку "Продолжить".

Отправить партнеру ссылку-приглашение через любой удобный вам мессенджер или предоставить QR-код.

В web-кабинете ПУМБ Digital

Найдите раздел "Программа лояльности", скопируйте приглашения и отправьте партнеру любым удобным способом.

Чтобы стать клиентом ПУМБ, не нужно приходить в отделение, достаточно установить мобильное приложение ПУМБ Бизнес и иметь установленную Дію.

Тарифный пакет всеDigital для новых клиентов ПУМБ

Открытие текущего счета – бесплатно

Платежи в гривне – бесплатно 10 платежей на другие банки, неограниченное количество на счета в ПУМБ

Снятие наличных – 0,75%

Виртуальная карта – 10 карт

Зачисление наличных – 0,2% от суммы, минимум 10 грн

Обслуживание счета – 200 грн/мес.

Как работает реферальная программа

Каждый клиент банка, юридическое лицо или ФЛП, пользующийся действующими тарифными пакетами, может получить вознаграждение посредством бесплатного обслуживания.

Для этого нужно пригласить своего партнера открыть счет в ПУМБ, поделившись с ним персональной ссылкой из web банка или приложения ПУМБ Бизнес(чтобы банк смог определить того, кому нужно начислить вознаграждение).

Приглашенный партнер должен совершить расходную операцию в течение 30 дней с момента открытия счета. Оба партнера получают вознаграждение – 2 мес. бесплатного обслуживания. Причем вознаграждение можно увеличить, если пригласить следующего партнера. То есть, в случае, если действующий клиент привлечет следующего партнера и будут выполнены условия – оба так же получают 2 мес. бесплатного обслуживания, максимальный срок акционного обслуживания – 24 месяца. В период действия акционного предложения "Влюбленные в бизнес" – с 10 по 24 февраля, оба партера получают по 4 месяца бесплатного обслуживания счета. Приглашенный партнер оформляет кредит всеБІЗНЕС в течение 60 дней с момента открытия счета. Действующий клиент – ФЛП получает вознаграждение 500 UAH на личный счет на карту физического лица в ПУМБ за открытие партнером кредита.

Больше информации – по этой ссылке.