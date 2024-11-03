Вернутся ли украинцы к графикам отключений света: в "Укрэнерго" сделали важное заявление

На сегодняшний день оснований для введения графиков почасовых отключений нет, хотя снижение температуры в начале недели может привести к росту потребления электроэнергии. Решение об отключении будет принимать НЭК "Укрэнерго" на основе фактической ситуации в энергосистеме.

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Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго". С приближением зимнего периода вопрос стабильного электроснабжения становится все более актуальным.

Украинские СМИ распространили информацию о возможном введении графиков почасовых отключений электроэнергии уже на следующей неделе, ссылаясь на снижение температуры и, соответственно, увеличение энергопотребления. Однако "Укрэнерго" официально уверяет, что на сегодняшний день оснований для введения графиков ограничения потребления для населения нет.

В начале следующей недели прогнозируется ощутимое снижение температуры, что повлечет за собой ожидаемый рост энергопотребления. "Укрэнерго" объясняет, что хотя погодные условия действительно могут повлиять на увеличение нагрузки на энергосистему, это не означает автоматического ввода отключений. Решения о графиках отключений, если это будет необходимо, могут приниматься только специалистами "Укрэнерго" на основе тщательного анализа потребления и доступной генерации.

В частности, компания отметила, что все прогнозы по возможности применения графиков почасовых отключений будут формироваться исключительно после анализа ситуации на энергетическом рынке и уровня потребления. "Укрэнерго", в сотрудничестве с Министерством энергетики, областными военными администрациями и энергетическими компаниями, реализует комплекс мер по обеспечению стабильной работы энергосистемы страны. Основные усилия направлены на то, чтобы избежать каких-либо ограничений в подаче электроэнергии для бытовых потребителей.

Одной из ключевых стратегий есть постоянный мониторинг и гибкое управление энергопотреблением, что позволяет обеспечить баланс между спросом и предложением электроэнергии. Совместными усилиями энергетических компаний создаются дополнительные резервы генерации и поддерживается надежность сетей, чтобы максимально снизить вероятность вынужденных отключений.

"Укрэнерго" призывает граждан не поддаваться паническим настроениям и опираться исключительно на официальные сообщения компании и Министерства энергетики. В своем заявлении компания также обратилась к экспертам и должностным лицам в сфере энергетики с просьбой воздержаться от преждевременных комментариев, которые могут вызвать волну недоразумений среди населения. Важно учитывать, что подобные заявления могут формировать ложные ожидания среди граждан и провоцировать лишнюю панику.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина сможет пройти зиму без плановых отключений света. Однако, только если объекты энергетики удастся защитить от обстрелов.

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