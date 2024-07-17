Венгрия меняет правила пребывания украинских беженцев: бесплатного жилья больше не будет

С 21 августа 2024 года Венгрия будет предоставлять субсидированное жилье только украинским беженцам с территорий, подвергшихся влиянию войны. Прибывшие из других регионов потеряют право на бесплатное жилье, если не подадут заявление о продлении льготы до 10 июля 2024 года.

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Об этом сообщает УВКБ ООН в Венгрии. Согласно информации, новые правила вступают в силу с 21 августа 2024 года.

Они предполагают, что право на получение субсидированного жилья будет предоставлено только тем лицам, которые приехали из регионов, признанных правительством Венгрии как подвергшихся влиянию войны. Это решение направлено на оптимизацию ресурсов и поддержку наиболее уязвимых категорий населения. В список регионов, жители которых могут претендовать на субсидированное жилье, вошли:

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Запорожская область;

Киевская область и Киев;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Черниговская область;

Луганская область;

Житомирская область;

Автономная Республика Крым и Севастополь.

Жители этих областей могут получать субсидированное жилье после подтверждения местожительства соответствующими документами. В эти документы входит украинское удостоверение личности, паспорт или справка о регистрации места жительства.

Кого касаются изменения

Новые правила распространяются на всех беженцев, имеющих право на временную защиту, лиц с двойным гражданством и граждан Венгрии, проживавших в Украине до войны и выехавших в Венгрию 24 февраля 2022 или позже. Те, чье место происхождения или постоянного проживания находится вне вышеупомянутых территорий, лишатся права на получение субсидированного жилья с 21 августа 2024 года.

Если вы считаете, что из-за особых жизненных обстоятельств (например, старше 65 лет, имеете медицинские нужды или является лицом с инвалидностью) вам нужна дальнейшая поддержка, необходимо подать заявление о продлении действия льготы в местный комитет по защите не позднее 10 июля 2024 года. Если вам нужна помощь с представлением этого заявления, рекомендуется обратиться к оператору приюта, где вы проживаете.

Выселение и альтернативные варианты

После 21 августа 2024 года владельцы жилья не будут получать государственные субсидии на размещение других категорий беженцев, поэтому людей могут попросить выселиться. Правительство не будет предоставлять альтернативные варианты размещения (например, государственных коллективных приютов). Однако работающие в Венгрии смогут получить поддержку от своего работодателя.

Прибывая из Украины в Венгрию, можно обратиться в организации, которые помогут на границе с едой, юридической помощью, поиском транспорта, жильем, предметами первой необходимости и другими потребностями. При пересечении границы можно спросить дорогу в ближайший пункт помощи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с августа 2024 года Ирландия сократит еженедельные выплаты украинским беженцам в государственном жилье с 220 евро (9901 грн) до 38,80 евро (1746 грн), чтобы привести их в соответствие с другими европейскими странами. Правительство также планирует закрыть десятки центров размещения для беженцев, возвращая гостиницы и другие объекты местного использования.

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